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2個月海撈2000多萬　15詐騙黨羽全無罪！原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

彰化警方2019年間破獲一個詐騙集團，雖然逮到多名車手以及洗錢成員，但並未抓到首腦，進一步追查發現，該集團在2個月內得手2000多萬元，後來警方協助追回1100多萬元。不過，彰化地院法官日前裁定，因為檢方證據不足，被告的15名成員全數無罪，全案仍可上訴。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲該詐騙集團在2個月內得手2000多萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，潘姓男子2018年11月19日接到詐騙電話，對方自稱是他的外甥女，急需用錢，他信以為真，陸續匯款2次，總計40萬元；隔一天，蘇姓男子也接到類似的電話，對方自稱是姪女且急需用錢，他一時不察上當，匯款10萬元。事後兩名受害者越想越不對勁，這才驚覺受騙並趕忙向警方報案。

警方獲報後循線追查，先是在台南抓到一名車手，車手咬出上線，沒想到就這樣順藤摸瓜，一口氣揪出以陳姓女子為主的車手群和江男把控的洗錢組織，終於在2019年間破案。該詐騙集團犯罪分工十分精細，當受害人匯款之後，會由第一線車手前去ATM取款，然後轉交給第二線、第三線收款，最後由第四線也就是陳女將錢匯入指定帳戶，再交給江男將贓款洗到中國。

檢警調查後確認，至少有48人受害，該詐騙集團在短短2個月內得手2000多萬元，後續則追回1100多萬元。但讓檢警沒想到是，案件進入審理程序後，這8名車手、7名洗錢成員均堅稱只是接獲指示幫忙收錢，不知道自己參與的是犯罪集團；彰化地院法官認為，檢方應負舉證責任，但現階段出示的證據皆不足以證明被告們有罪，因此依無罪推定原則，裁定15名被告無罪，但剩餘將近千萬元的犯罪款項則全數沒收。

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