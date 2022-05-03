快篩陽擠爆急診！1重症「沒人救」死亡　醫護沉痛籲：非必要別來

▲醫護人員呼籲，非必要者別來急診。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

疫情升溫，醫療量能緊繃，不少民眾快篩陽性便直接前往急診採檢，進而排擠重症醫療需求。台北市聯合醫院工會呼籲，民眾若無「需要緊急醫療」的就醫需求，不要來急診，除了會增加自身染疫風險外，也會癱瘓緊急醫療網，昨日甚至就有一名OHCA患者因此過世。

北市聯醫工會在臉書發布一則以「來自北市聯醫急診護理師的沉痛呼籲」為主題的貼文，呼籲快篩陽性但未有嚴重症狀的民眾，別來急診。工會指出，人力配置不斷因同仁確診、隔離而縮減，在線上的人力負擔沉痾難解，「加上真正需要急重症醫療支援的患者不會因疫情爆發而減少，更讓第一線醫護同仁雪上加霜，加速緊急醫療系統的崩盤。」

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工會強調，緊急醫療系統崩盤的結果，就是重症病人如OHCA、腦中風、心肌梗塞、嚴重創傷等無人可救。「目前急診的現狀就是如此」，工會直言，隨著確診人數直線上升，民眾恐慌感也逐漸增加，紛紛因快篩陽就湧入急診，造成大量醫護人力投入在快篩陽及確診的輕症病人上，導致重症病人醫療照護品質大打折扣。

工會沉痛表示，昨日蜂擁而至的快篩陽病人塞爆急診，而在內部處理的一般病人的護理師只有檢傷跟一位護理師。「此時通報OHCA，只有一名護理師可以進行急救，甚至醫生也淹沒在快篩陽性的病人中，沒有醫生可以即時診治，最後病人當然還是過世了。」

「這種因為民眾恐慌性和政府政策錯誤造成的各種遺憾，真的很不希望再發生」，工會直言，他們身為第一線的醫護，看盡太多因政策錯誤而死的病人、看過太多被到處踢的人球事件，對政府卻無能為力。

工會表示，身為急診護理師，有必要將這血淋淋的急診現場告訴各位，「再次呼籲民眾不要因為恐慌、輕症而佔用緊急醫療資源，把急診留給真正需要的人們。」同時，他們也呼籲政府重視醫護人力不足的問題、以及防疫政策的調整，不要拿重症病人的醫療品質及醫護人員的安全當籌碼。