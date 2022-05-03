快訊／不准快篩「吃感冒藥就會好」　南港偵查隊長遭記過拔官

記者張君豪／台北報導



台北市南港警分局偵查隊2日驚傳有6名警員確診，據傳該偵查隊有警員向媒體投訴，警員主動要求快篩遭到偵查隊長拒絕，基層指控偵查隊長胡玉磊逼警員吃感冒藥「就會快點康復」以防止人力短缺，對此南港警分局晚間發出聲明回應，表示從沒不准警員使用快篩或進行PCR檢測，對於有染疫風險警員，分局均主動提供快篩試劑、若篩陽則安排到醫院進行PCR採檢。

▲南港警分局偵查隊長胡玉磊因對同仁快篩、防疫等問題爭議言論遭督察系統調查，3日確定遭拔官調內勤。（圖／記者張君豪翻攝）



南港分局坦承偵查隊長胡玉磊與隊員溝通、宣導防疫觀念有內部管理疏失、及不當言行表現，市警局督察系統、分局督察室已對此事展開調查。3日上午台北市警局督察室做出正式聲明，認定南港警分局偵查隊長胡玉磊在警員確診、篩陽的內部管理部分處置不當，顯有管考疏失，特記一小過處分，並拔除偵查隊長主管職調任市警局內勤警務正。



儘管有多名台北市偵查隊長向市刑大反映，胡玉磊是個管理嚴格、會認真辦案爭取績效的好隊長，頗為他惋惜，但市警局高層認為現值疫情高峰期，對於基層同仁任何確診、篩檢需求都需給予關懷協助，胡隊長為了確保偵查隊人力需求，對基層請假、赴院篩檢頗多刁難，應給於嚴懲以正視聽。

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