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社會 社會焦點 保障人權

書中自有海洛因！通緝女藥頭跑路販毒維生　藏書本保險盒被識破

▲▼林姓藥頭將毒品藏放在書本行保險箱盒，最後仍遭警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林姓女藥頭將毒品藏放在書本型保險箱盒，最後仍遭警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊，日前破獲一件毒品案後向上追查，發現毒品均來自1名藥頭，且該名藥頭因毒品案遭通緝，所以常常更換藏匿地點，警方最後鎖定藥頭住處，在4月前往攻堅逮人，眼尖的警方也發現藥頭將毒品藏在「書本型保險盒」，警方看了直嘆，「書中自有海洛因」。

警方調查，在日前查獲多起毒品案件，向上追查後發現原來均來自於43歲的林姓女藥頭，林姓藥頭還因為毒品罪嫌未到案執行，所以居無定所，常常更換住所躲避警方追查，警方鎖定林嫌落腳於新北市板橋區某公寓，在4月底前往將人逮捕，訊後依照《毒品危害防制條例》送辦。

▲▼林姓藥頭將毒品藏放在書本行保險箱盒，最後仍遭警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林姓藥頭將毒品藏放在書本型保險箱盒，警方搜出後傻眼「書中自有海洛因」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，林姓藥頭因毒品罪遭通緝，且平時無業，靠販毒維生，警方在前往查緝時，發現林姓藥頭相當謹慎，將毒品海洛因、安非他命等，藏放在「書本型保險盒」，並放在不起眼的角落，警方到場一眼識破，打開起獲毒品以及分裝袋，林嫌最後才坦承毒品為自己藏放。

林姓嫌犯相當狡猾，除了不斷更換住處之外，平時更是小心，幾乎足不出戶，警方在住處外埋伏多日，才等到嫌犯出門，當場上前表明身分逮人，警方目前也將林嫌依通緝身分解送歸案，另外也持續向上追查林姓藥頭毒品來源。

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