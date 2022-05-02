劉冠軍盜國安秘帳2億逃！台積電股票翻20倍破億...法官不沒收理由曝

▲國安局前上校出納組長劉冠軍管理外交機密帳戶「奉天」、「當陽」帳戶，竟利用職務之便從中A走近2億公款。

記者黃宥寧／台北報導

國安局前上校出納組長劉冠軍管理外交機密經費「奉天」、「當陽」基金，竟利用職務之便從中A走近1億9000萬元利息，2000年犯行曝光潛逃大陸，高檢署2021年4月也對劉發布通緝。檢方聲請沒收劉冠軍犯罪所得，士林地院日前裁定沒收劉妻孟雯華名下豪宅，及未扣案犯罪所得1.5億餘元，合計1億9220萬7元。

劉冠軍從1995年到2000年間，因管理「奉天專案」、「當陽專案」專案機密外交經費30億餘元，豈料他竟起了貪念，竟A走1億9220萬7元，甚至拿來理財投資股票、購入房產等高檔奢侈商品。2000年貪污犯行曝光後，他提前一步帶著贓款及機密文件逃往大陸，至今行蹤不明。受牽連的家人也只能隱姓埋名過日子，而全家財產被檢方查扣。

國安局2008年對劉冠軍及他的妻子孟雯華提告民事求償，對於遭A走的1億9220萬餘元求償6000萬元，但劉冠軍及孟雯華至今下落不明，也未出庭答辯，2008年4月台北地院判決國安局獲賠6000萬元後，由於找不到人只能對他名下位在文山區房子聲請強制執行中。

令人驚訝的是，劉冠軍落跑前相當有先見之明，以500萬元買了100張台積電及聯電、華邦電、云辰共數百張，而台積電更是近期飆漲最多的，若以每股600元計，股票現值高達1.2億元。去年台股氣勢如虹，據傳劉妻透過管道，想將劉冠軍持有股票全要回。

台積電若以1股600元計算，劉冠軍持有的股票現值1.2億，再加上其他股票和資產，總共約1.9億，身為台灣前十大通緝犯的劉冠軍堪稱「理財高手」，投資眼光獨到，士林地檢署也於去年3月10日已向法院聲請沒收。

法官審理，認最多僅能認定劉冠軍國泰世華銀行帳戶內資金來源不明，而無從連結他於本案侵占公有財物犯行，僅認劉妻孟雯華1998年間以3815萬餘元購買及裝潢的北市文山區秀明路豪宅，是孟使用國安局款項支票，而去年11月15日傳喚她出庭陳述意見，也未現身，因此法院裁定將豪宅沒收、1.5億元未扣案犯罪所得也裁定沒收，不能執行則追徵其價額。全案可抗告。