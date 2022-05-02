男西門町徘徊遭盤查　辯「3顆膠囊」是壯陽藥...驗出這成分慘了

▲蔡姓男子將含有第三級毒品愷他命偽裝成保健食品瑪卡 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

天真！41歲蔡姓男子日前於萬華區峨嵋街一帶徘徊，市刑大特勤中隊正好執行巡邏勤務，上前盤查。蔡男神色自若，將包包東西全掏出來以示清白，警見內有夾鏈袋裝有3顆膠囊，蔡男開始神色慌張，警將膠囊檢驗後，竟是第三級毒品愷他命，當場將蔡帶回隊調查，全案依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

市刑大指出，上月19日晚間6時許，見蔡男獨自於峨嵋街徒步區來回走動，且見警車開到附近立刻調頭往反方向離去，怪異行徑也引特勤警員注意，上前實施盤查。

▼蔡男獨自徘徊在西門町，見警心虛掉頭走，豈料包包內藏毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蔡男遭盤查時，大方將包包全攤開，員警看到包包有一夾鏈袋內裝有3顆膠囊（總毛重：2.71公克）覺得可疑，開始盤問，蔡男應答支吾，一下稱壯陽聖品「瑪卡」，且開始神色慌張，警當場拿出試劑檢驗，發現竟有第三級毒品愷他命陽性反應，當場依法扣押毒品並將蔡男帶返隊調查。

市刑大表示，北市特勤警網執行勤務仍然不馬虎，不讓任何可疑人車成為漏網之魚，藉由積極實施盤檢，充分展現警察打擊不法之決心，對於維護治安的決心不會鬆懈，加強打擊毒品犯罪，持續針對轄內治安熱點嚴密巡守，並強化夜間可疑人車盤查。