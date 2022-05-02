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社會 社會焦點 保障人權

最壞身教！帶3歲稚女土地公廟偷金牌　犯案後不忘噴酒精消毒

記者／白珈陽、唐詠絮南投報導

桃園一對王姓情侶檔缺錢花用，騎偷來的機車載著3歲稚女，專找偏僻的宮廟下手，最後把歪腦筋動到南投「雙土地公」的頭上，偷了3塊金牌變賣，隔天又跑到信義鄉行竊失風被逮，王男滿頭霧水的問警方「你們怎麼知道是我偷的」，警方告知是土地公要警方來的，王嚇得腿軟才坦承犯案，全案被依竊盜罪嫌送辦。

▲帶3歲稚女偷土地公廟金牌。（圖／民眾提供）

▲帶3歲稚女偷土地公廟金牌。（圖／民眾提供）

這起竊盜案件發生在4月26日晚上9時16分，位在水里鄉大灣路的土地公廟，主委隔天早上九點多發現金牌不見了立即拿路著監視器報警，警方查出，竊嫌是王男(31歲)、陳女 (22歲)2人是情侶關係，3歲小女童是陳女所生。

▲帶3歲稚女偷土地公廟金牌。（圖／民眾提供）

▲竊嫌要離去前還消毒。（圖／民眾提供）

警方根據監視器影像發現，犯案當夜2人先將小孩放在土地公廟外的樹下，再一同入廟偷了土地公3面金牌，要走之前隨手抽了幾張衛生紙、拿起桌上的酒精消毒，再返回樹下將小孩抱起，騎著偷來機車揚長而去後，先找了銀樓將金牌變賣一夜花光，隔天要返回桃園時，卻搭錯火車折返回信義鄉，2人一不做二不休又找了一間土地公廟下手，結果失風被逮。

王嫌向警方說「我們是來拜拜的」，警方說「你們昨晚做了甚麼，土地公都知道」，就是土地公告訴我們的，警方說舉頭三尺有神明會知道妳犯案，2人才坦承偷竊，由於陳女是遭到詐欺通緝在案，由南投警方解送回桃園地檢署，王男則依竊盜罪移送南投地檢。

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