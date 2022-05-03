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入山閱農175東山植樹行　黃偉哲邀請共享文化之宴

▲為行銷東山175規劃休閒農業區，推動委員會辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化共識推廣活動，歡迎共享文化之宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為行銷東山175規劃休閒農業區，推動委員會辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化共識推廣活動，歡迎共享文化之宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加速台南市農產業升級，市長黃偉哲上任後，已陸續推動東山、後壁、下營、官田及新化等5處休閒農業區籌設作業，並提送規劃書報請農委會審查中，期盼未來將替台南休閒農業注入一股新活力。

為行銷東山175規劃休閒農業區，推動委員會於5月7日辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化共識推廣活動，以人文思懷，關心鄉土為出發點，透過植樹、古道導覽、影片賞析等有別以往行銷推廣之方式，讓參與者感受大地脈動，提升愛鄉護土之意識。

▲為行銷東山175規劃休閒農業區，推動委員會辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化共識推廣活動，歡迎共享文化之宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，為促進農產業升級，農業局依地方共識並考量產業資源，依東山175咖啡公路沿線規劃設置休閒農業區，期盼能達到行銷當地著名龍眼乾、咖啡及蜂蜜等農特產品之目的，進而提升農產品產值。本次「入山閱農175」植樹活動部分，係考量當地季節與環境因素後，而擇定種植江某、水錦樹、田代氏澤蘭、腺葉澤蘭、冇骨消、火筒樹等蜜源植物，未來可供蜜蜂、紫斑蝶採集花蜜和花粉，並成為當地蜂農新蜜源。

▲為行銷東山175規劃休閒農業區，推動委員會辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化共識推廣活動，歡迎共享文化之宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市東山175休閒農業區推動委員會主任委員郭雅聰表示，這次活動採免報名、免費入場，時間從5月7日13時開始，地點在李子園社區產業發展協會（台南市東山區高原里93號），由知名作家劉克襄先生主講，以『裡山林』為主軸，並結合環境教育的方式，從蜜源植物擇定種植、古道生態文史解說及「與鳥共舞」影片賞析等，探討環境與人文互動關係，除有助於東山175籌備休閒農業區之型塑外，更為土地永續經營留下火種。活動連絡電話：李子園社區產業發展協會06-6863237、 郭雅聰主任委員 0952-001821。

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