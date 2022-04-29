黃偉哲被同匡居隔　台南藍軍籲停止大型、室內活動及聚餐

▲台南市議會國民黨團，呼籲停辦台南市所有大型活動及聚餐辦桌，尤其在室內舉辦之活動，以免母親節一過，鄉親染疫人數飆升，壓垮醫療量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲勤跑基層，市議會國民黨團在定期大會中，不斷提醒黃市長不要再趴趴走以免染疫，沒想到29日就傳來黃偉哲居家隔離，黨團電話關心送暖確知目前市長檢測仍是陰性，為防台南市疫情，呼籲停辦所有大型活動及聚餐辦桌，尤其在室內舉辦之活動，以免母親節一過，鄉親染疫人數飆升，壓垮醫療量能。

國民黨團表示，黃偉哲市長自當選以來，任何場合都可以看到黃市長的蹤影，有議員打趣說黃市長跑行程跑得比議員還勤快，勤跑基層深入民間是好事，但目前疫情已經一發不可收拾，自從議會大會開議，國民黨團議員幾乎是每天都提醒黃市長不要再趴趴走，以免染疫！號

沒想到29日一早黨團議員就聽到黃偉哲市長居家隔離的訊息，黨團議員打電話跟黃偉哲市長求證，確認黃市長是前一晚跟確診者吃飯，雖沒確診但自己以最高標準居家隔離，既然怕疫情擴散，黨團請台南市政府防疫情擴散從嚴，也因為母親節即將到來相關慶祝活動一堆，請市府及早宣布停辦大型活動及聚餐，讓市民度過一個快樂平安的母親節。