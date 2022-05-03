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前台大醫：「這1族群」是重中之重！曝重症清零決戰點

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林氏璧認為，年長者是中重症高危險族群，2關鍵是重症求清零決戰點。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土確診數自今年1/1至4/28累計6萬3006例，其中189例中重症、釀9例死亡。前台大感染科醫師林氏璧引用指揮中心週五公布的分年齡的中重症及致死率圖表，再示警「年長者是重中之重」，越年長中重症風險越高，長者疫苗覆蓋率和是否能即時獲得醫療，是重症求清零的決戰點。

前台大感染科醫師林氏璧指出，輕症及無症狀佔比為99.7%、重症佔0.03%，其中9人死亡。49歲以下佔了感染總人口近80%，有27例中重症和1例死亡；50歲以上佔感染人口20%，但有172例中重症和8例死亡；60歲以上僅佔感染人口10.7%，卻累計148例中重症和7例死亡，佔中重症和死亡的80%，「年長者真的是重中之重啊！」

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▲▼指揮中心4/29公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/29公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

林氏璧接著說，中重症機率會隨年齡而升高，49歲以下為萬分之7以下、50多歲為0.23%、60多歲0.82%，70多歲2.13%、80多歲9.27%、90歲以上飆升至14.8%。他分析，目前確診個案以活動力高的20～39歲居多，目前老人家躲得很好，感染比例不高，因此目前台灣致死率看來不高，若大量長者開始受感染，狀況可能有變化。

「9歲以下縱使沒有疫苗保護也不是高危險群，危險群在50歲以上，越年長風險越高。從新冠病毒出現在世上以來一直是觀察到這樣的現象。」林氏璧認為，長者的疫苗覆蓋率和是否能即時獲得醫療，才是這次重症求清零的決戰點。至於死亡是落後指標，會發生在確診後7～14天甚至更久，要繼續觀察。

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