基隆市確診數今破千！林右昌：6日全國新增染疫恐達6至7萬人

▲基隆市長林右昌議會備詢時預言，6日全國新增確診人數將達到6至7萬人不等。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市長林右昌3日在議會進行施政報告時，針對疫情說明概況表示，3日基隆市新增確診病例預計將破千例，更預言5月6日起，全國每日確診人數將達到6至7萬人不等，強調現階段最重要的任務應為確保醫療量能足夠能應付中重症患者。

林右昌在議會施政報告時表示，基隆市2日新增確診人數來到800例，預計3日確診人數更將直接突破千例，若將時間拉長至6日，確診人數最高更上看2000人，綜觀來看，全國確診人數應至少新增6萬至7萬人不等。他表示，未來確診數只會更多，勢必衝擊各縣市政府的醫療量能，相關管制措施已不再具有效益，現階段最重要的事情是確保醫療量能，讓醫療院所有足夠資源應付中重症患者。

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他表示，疫情未來將走向流感化趨勢，未來基層醫療院所的角色將會日趨重要，因近來新增的確診者中多為輕症者居多，多半可以用藥物緩解症狀，但仍需要醫療院所進行相關衛教說明，至於相關藥物部分，基隆市府也已向中央反應將特定新冠肺炎藥物下放至基層醫療院所，由基層診所開藥給患者使用。

他也向民眾呼籲，為因應目前確診者大量新增，民眾只要有緊急症狀，不需要向衛生局通報，應直接打電話送醫治療。