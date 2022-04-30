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雙載遊合歡山摔車「好友爆頭亡」！他獲判緩刑原因曝

▲▼ 南投車禍 。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲曾姓、徐姓男子前年同遊合歡山發生事故，後座徐男遭對向貨車輾壓頭部慘死。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

在彰化擔任保全的曾姓、徐姓男子，2020年10月16日休假騎機車出遊，行經南投台14線仁愛鄉人止關彎道時，曾男因操控煞車不當往右倒，後座徐男則往左倒在路中間後，慘遭對向運菜大貨車輾斃，曾男事後被依過失致死罪名起訴，但因曾男已賠償徐男家屬，且已獲得諒解，法院審理後，判處曾男6個月有期徒刑，緩刑3年。

據了解，同在彰化一家保全公司服務的曾姓男子與徐姓男子，前年10月16日一早騎機車到南投出遊，由曾男騎車載徐男一路上山，騎139縣道到南投草屯，接著走台14線埔霧公路到埔里、仁愛要到清境農場、合歡山遊玩。

2人下午1點多行經台14線74公里附近的往右彎道時，機車不明原因晃動立起，騎車曾男往右倒，後座的徐男則往左倒在路中間，結果對向一輛運菜的大貨車疑閃避不及，當場輾過徐男，慘死輪下。肇事大貨車29歲白姓駕駛則表示，他當時前方有2輛一樣運菜的大貨車，他跟著前方行駛，車速不快，但機車上的人就突然摔倒，他根本反應不及。

根據南投地院判決書，交通部南投縣區車輛行車事故鑑定會鑑定，事故原因為曾男在騎車行進中操控煞車失當，才導致徐男摔至對向車道，並遭大貨車輾斃。檢方事後也依過失致死罪將曾男起訴。不過法官判決指出，曾男是因一時疏忽導致被載者死亡，後續已坦承犯行，並賠償家屬損害，獲得諒解，因此判處6個月有期徒刑，緩刑3年。

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