自行車手衝終點太嗨「糗摔下車」！以為奪冠　下秒慘被頒第2名

記者張寧倢／編譯

西班牙自行車手普拉德斯（Eduard Prades）於27日出戰希臘「Tour of Hellas」自行車賽，當他高舉雙臂，正準備以第1名之姿衝過終點線時，卻突然一個重心不穩，屁股滑出座墊，整個人向後慘摔。然而，更慘的是，他隨後被吿知「你其實是第2名」。

▲西班牙自行車手以為自己是第1名振臂歡呼，卻不慎慘摔，但這還不夠尷尬，因為他只是第2名。（圖／翻攝自YouTube／GCN Racing）

根據《每日郵報》報導，希臘27日舉行「Tour of Hellas」第一輪賽事，影片中可見，西班牙車手34歲普拉德斯在終點前保持領先，信心滿滿地親吻自己的右手，接著高舉雙臂，準備衝過終線，場邊的觀眾也為他歡呼。結果在最風光的一刻，他卻重心不穩，屁股向後滑出椅墊，慘摔在地。所幸，後方車手並未追撞上來，也有選手完賽後下車幫助他。

然而，這還不是普拉德斯最尷尬的事，賽後不久他立刻被吿知自己竟然是第2名，最早完成這場比賽的選手其實另有其人。來自紐西蘭的選手蓋特（Aaron Gate）早在比賽的初段就已經脫穎而出，一路將其他人甩在後頭，最後在全長190.1公里的賽程中，以1分46秒的領先差距，順利拿下第1名。

普拉德斯說，他和一名對手在大多數的上坡都在互相競爭，下坡時他才在隊友幫助下追到前方車手，「我們掌握的訊息不多，比賽的進展讓我以為前面已經沒有人了，我才會在最後高舉雙臂。」

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