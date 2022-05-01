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社會 社會焦點 保障人權

違停車「雨刷夾白紙」偽裝舉發單　合歡山警如願給一張真的　

▲疑有民眾企圖用白紙充當舉發單。（圖／截取自臉書社團中橫路況交通資訊站）

記者白珈陽／南投報導

勞動節連假合歡山湧入大量車潮，有部分民眾為貪圖方便違規停車，臉書社團「中橫路況交通資訊站」PO出一張照片，一輛違規車輛的車主在雨刷處夾了張白紙，疑想魚目混珠充當舉發單，但還是逃不過眼尖的員警，最終仍被開單。警方表示，開單前都會核對違停車輛的車牌，別想矇混過關。

昨日是連假第一天，吸引許多遊客上合歡山，臉書社團「中橫路況交通資訊站」貼出違停車輛被警方開單的照片，其雨刷夾了一張白紙，社團小編表示「哇！厲害耶，沒單自己夾白紙躲舉發呀？既然車主如此夢寐以求…合歡山的警察怎能辜負您的期望呢？」

該篇內容引起網友熱議，紛紛表示「這嚴重侮辱執法人員的智商」、「多給他幾張留念」、「感謝中橫小編分享自作聰明車主神操作」、「警察杯杯很盡責」、「警察不是那麼好矇的」。

據查，該名車主被開了這張罰單之後，企圖用白紙充當罰單的「欺敵戰術」宣告失敗，於2小時內就將車子開走，未再被開第2張罰單。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲▼合歡山每逢連假便湧入大量車潮，部分民眾貪圖方便違規停車，影響行車安全。（圖／資料照）

▲▼ 。（圖／資料照）

仁愛分局表示，員警開出逕行舉發單會仔細核對違規車輛的車號及註記時間，若違停逾2小時以上沒有移走，警方依據道交條例第85條之一，會持續開單告發，若是不同執勤員警，逕舉單的時間就是依據，別想用白紙企圖矇混過關。呼籲駕駛人到合歡山遊玩，要耐心等待車位，以免荷包受損，也增加用路人行車危險。

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