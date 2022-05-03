老公後位猛撞女家教　妻見「搖擺畫面」怒討200萬！結局曝

記者黃翊婷／綜合報導

30多歲的杜姓男子與20多歲的謝姓女子在軍中服役時認識，因為謝女外文能力不錯，於是請她擔任孩子的家教，沒想到兩人卻在家中地下室發生性關係。杜妻裝設針孔蒐證，果然拍到丈夫從後「猛撞」女家教的畫面，氣得提告求償200萬元，最終獲判賠償30萬元，全案仍可上訴。

▲杜男聲稱與謝女沒有發生性關係，兩人只是「金錢對價關係」。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

杜男與謝女是在軍中服役時認識，退伍之後，因為謝女外文能力不錯，加上經常到杜男家中拜訪，後來成為孩子們的英文家教。由於兩人經常待在地下室，杜妻懷疑他們在用來招待親友的交誼廳有親密行為，於是裝設針孔蒐證，果然在2019年10月間拍到兩段畫面，雖然當時杜、謝兩人都穿著衣服，但是女方趴在桌上、男方則從後方不斷撞擊，還做出親吻、摸胸等動作，看起來就像是在性交。

杜妻在判決書中主張，2019年10月揭發上述醜聞，謝女為躲避刑事責任，當場表示願意賠償200萬元，並簽發未填發票日期、票面金額200萬元的本票，丈夫也在本票背面簽名作為連帶保證，但謝女後來並未支付，她寄發存證信函催告，卻收到對方以存證信函回覆拒絕賠償，這才決定提告，轉向丈夫求償200萬元。

對此，杜男辯稱，他與謝女都不是出於本人意願簽立本票，而是遭妻子及親友脅迫，再者，拍攝地點不是公共交誼廳之公共空間，且該場地為父親所有，妻子的行為根本就是違法的，「我們婚姻不睦，長期分房，婚姻早已名存實亡。況且我和謝女並無感情基礎，只是金錢對價關係，並未侵害配偶權。」

不過，士林地院法官勘驗杜妻提供的錄影畫面證據，發現謝女有將內褲脫下，讓杜男在臀部後方前後擺動，加上杜男自陳兩人有擁抱、撫摸胸部、親吻、撫摸下體、臀部等行為，還曾在脫褲子後磨蹭謝女下體，最終認定兩人的確曾在該地下室發生性關係。

法官接著指出，考量到杜妻同意免除謝女的債務，杜男身為連帶保證人，依法同樣也獲得免除，但是上述行為已構成侵害配偶權，衡量他現為公司助理、年薪百萬，最終判他應賠償妻子30萬元較為適當，全案仍可上訴。