生技董座妻猝死原因曝！夫幫施打含毒安眠藥　解剖結果判緩刑

▲經營生技公司陳姓男子，從事販售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等，明知自己沒有醫師資格卻為妻子注射。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北陳姓男子開設生技公司，從事販售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等醫療器材業務，長期幫失眠李姓妻子注射含有安舒麻藥劑，李妻因濫用安舒麻在家暴斃身亡。檢方認陳男無醫師資格，不得執行醫療業務，依違反醫師法將他起訴。士林地院審結，依違反醫師法，判處有期徒刑6月，可易科罰金，併科罰金15萬。

陳男（44歲）為李女第二任老公結婚多年，2人共同在中山區、汐止區經營生技公司，從事販售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等醫療器材業務。

陳男從2018年2月至7月間某日，在李姓繼子還在念小學4年級，竟在汐止家中擅自執行醫療業務，替妻子以針具施打安舒麻注射針劑1次更以點滴方式施打「美白」藥劑加維他命C加生理食鹽水1次以上。

前年5月21日下午4時許，兒子們相繼返家，卻發現媽媽倒臥在地，已無呼吸、心跳，雖經CPR急救並緊急送往醫院急救仍不治身亡，李姓妻子的顏姓母親因此告發。

▲陳男沒有醫師資格卻替妻子注射含有安舒麻藥劑。（圖／取自免費圖庫pexels）

偵查時，陳男雖坦承3年前有替妻子打過美白點滴，甚至向檢察官表示，妻子有長期施打安舒麻的狀況，但選擇放任。繼子出庭表示「我有看過繼父幫母親打針10幾次，母親每次打完都會睡著，繼父就會帶著我去打球」，更指出，母親打的藥物名稱叫「安舒麻」且從他小學3年級下學期就開始看到繼父會幫母親打針。

顏姓母親出庭難過表示，女兒有睡眠障礙，女婿才協助他施打麻醉藥物。檢察官勘驗法醫研究所解剖、鑑定報告書，佐證李女有濫用第四級毒品安舒眠麻醉藥情形，死因為多重藥物中毒而死亡，且無法證明是因陳男施打藥劑造成死亡結果。

法官審酌陳男身為醫療器材公司負責人，知悉醫療行為涉及病患身體健康甚至生命甚鉅，而我國醫師制度除應接受完整醫學教育及訓練外，並應取得醫師考試合格，但他明知安舒麻為第四級管制藥品兼第四級毒品，不得恣意轉讓，仍擅自執行醫療行為及轉讓第四級毒品安舒麻，未勸妻子要前往醫院就醫，所為實非可取。

士林地院考量陳男目前為醫療器材公司負責人，月入新台幣20萬到30萬元，喪偶，犯後未能坦然面對，依醫師法第二十八條前段非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，易科罰金18萬，併科罰金15萬元，罰金如易服勞役，1000元折1日。