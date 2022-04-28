　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

生技董座妻猝死原因曝！夫幫施打含毒安眠藥　解剖結果判緩刑

▲▼針頭,打針,毒品,注射,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲經營生技公司陳姓男子，從事販售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等，明知自己沒有醫師資格卻為妻子注射。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北陳姓男子開設生技公司，從事販售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等醫療器材業務，長期幫失眠李姓妻子注射含有安舒麻藥劑，李妻因濫用安舒麻在家暴斃身亡。檢方認陳男無醫師資格，不得執行醫療業務，依違反醫師法將他起訴。士林地院審結，依違反醫師法，判處有期徒刑6月，可易科罰金，併科罰金15萬。

陳男（44歲）為李女第二任老公結婚多年，2人共同在中山區、汐止區經營生技公司，從事販售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等醫療器材業務。

陳男從2018年2月至7月間某日，在李姓繼子還在念小學4年級，竟在汐止家中擅自執行醫療業務，替妻子以針具施打安舒麻注射針劑1次更以點滴方式施打「美白」藥劑加維他命C加生理食鹽水1次以上。

前年5月21日下午4時許，兒子們相繼返家，卻發現媽媽倒臥在地，已無呼吸、心跳，雖經CPR急救並緊急送往醫院急救仍不治身亡，李姓妻子的顏姓母親因此告發。

▲針筒,針頭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳男沒有醫師資格卻替妻子注射含有安舒麻藥劑。（圖／取自免費圖庫pexels）

偵查時，陳男雖坦承3年前有替妻子打過美白點滴，甚至向檢察官表示，妻子有長期施打安舒麻的狀況，但選擇放任。繼子出庭表示「我有看過繼父幫母親打針10幾次，母親每次打完都會睡著，繼父就會帶著我去打球」，更指出，母親打的藥物名稱叫「安舒麻」且從他小學3年級下學期就開始看到繼父會幫母親打針。

顏姓母親出庭難過表示，女兒有睡眠障礙，女婿才協助他施打麻醉藥物。檢察官勘驗法醫研究所解剖、鑑定報告書，佐證李女有濫用第四級毒品安舒眠麻醉藥情形，死因為多重藥物中毒而死亡，且無法證明是因陳男施打藥劑造成死亡結果。

法官審酌陳男身為醫療器材公司負責人，知悉醫療行為涉及病患身體健康甚至生命甚鉅，而我國醫師制度除應接受完整醫學教育及訓練外，並應取得醫師考試合格，但他明知安舒麻為第四級管制藥品兼第四級毒品，不得恣意轉讓，仍擅自執行醫療行為及轉讓第四級毒品安舒麻，未勸妻子要前往醫院就醫，所為實非可取。

士林地院考量陳男目前為醫療器材公司負責人，月入新台幣20萬到30萬元，喪偶，犯後未能坦然面對，依醫師法第二十八條前段非法執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，易科罰金18萬，併科罰金15萬元，罰金如易服勞役，1000元折1日。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內1焦屍
LINE母親節限定特效來了！　3組關鍵字曝
3歲小網紅抖音爆火…爸爸被挖是偶像劇男星！　本尊認了隱婚生子
有夠敢！他戶頭剩5元買2733萬股票　違約交割慘了
快訊／衛福部：輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」！預計本周
快篩哪裡還有？　一鍵就能查「藥局存量地圖」
快訊／衛福部估「5月5日」確診破3萬7　預測曲線圖曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「賭客都說很好賺」結果是詐騙！　博弈奕網站一年海削5億

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

男酒駕還超速猛撞分隔島　車子烏龜翻人車外噴飛車外...2人受傷

不要命的外送員！瘋狂鑽縫紅燈加速衝　撞擊倒地重傷畫面曝

快訊／桃檢1人上班不適就醫採檢確診　3密切接觸者快篩陰居隔

股市菜雞有夠敢！他戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

遊艇駕照一張賤賣5千元！航港局技佐賤賣駕照弊案定讞

道交條例46項新制4／30上路　紅黃線違停民眾不得拍照檢舉

疫情升溫漲價1千！　警破色情養生會館...男趴床上尷尬被逮

快訊／快篩實名制首日開賣惹怨氣　北港警26藥局現場站崗維安

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

「賭客都說很好賺」結果是詐騙！　博弈奕網站一年海削5億

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

男酒駕還超速猛撞分隔島　車子烏龜翻人車外噴飛車外...2人受傷

不要命的外送員！瘋狂鑽縫紅燈加速衝　撞擊倒地重傷畫面曝

快訊／桃檢1人上班不適就醫採檢確診　3密切接觸者快篩陰居隔

股市菜雞有夠敢！他戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

遊艇駕照一張賤賣5千元！航港局技佐賤賣駕照弊案定讞

道交條例46項新制4／30上路　紅黃線違停民眾不得拍照檢舉

疫情升溫漲價1千！　警破色情養生會館...男趴床上尷尬被逮

快訊／快篩實名制首日開賣惹怨氣　北港警26藥局現場站崗維安

「賭客都說很好賺」結果是詐騙！　博弈奕網站一年海削5億

NBA史上最糗！3度3比1被翻盤　瑞佛斯委屈稱外界太嚴苛

爐石再登榮耀？羅傑、大頭皮闖進戰場傳奇賽決賽 頂500PING搶冠軍

快訊／大佳河濱公園火燒車！　計程車內驚見1焦屍身分待查

告別「獨臂刀王」王羽！三女兒含淚道謝　王加露：父親不是孤獨走

羅斯福路名宅「1樓廁所」遭法拍！　他曝：標到也不能獨享

民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

最神秘山林甜點店！特搜苗栗隱藏版美食　還要吃道地湯圓、米苔目

兒童疫苗QA一次看！6種人要考慮、接種後「家長可做2件事」

東森自然美樂活精油　獲比利時世界品質評鑑銀獎

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

社會熱門新聞

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

正妹在家睡　陌生男狂敲門闖屋內　

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

回娘家被罵「破麻」！酗酒女踹死媽媽　下場出爐

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

19歲軍人求歡15歲小女友　8個月後挨告性侵

彰化+99！124班停課 　解隔離744人

嘉義女大生「角力冠軍夢」碎！碰撞貨車被討500萬元

19歲女騎士雙載遭撞！卡計程車底

女大生控「洗手台硬上」　男客：我幫補妝

更多熱門

相關新聞

男攜堂弟殺害胞兄棄屍　一審判8年

男攜堂弟殺害胞兄棄屍　一審判8年

新北市汐止區男子施旻岡去年父親節前夕，見二哥酒醉在父親靈堂大鬧，與17歲堂弟聯手將二哥綑綁並持啞鈴重擊頭部再以延長線將人勒斃，堂弟移送少年法庭、施男被依殺人等罪起訴羈押至今。開庭時，施男僅認遺棄屍體，並無殺人意思。士林地院27日宣判，依成年人與少年共犯殺人、遺體屍體、剝奪他人行動自由3罪，合併應執行有期徒刑8年。

邀女高中生參觀公司　色男強行掀衣連結下場曝

邀女高中生參觀公司　色男強行掀衣連結下場曝

「深綠網紅翁達瑞」背景曝光　檢方證實：就是陳教授

「深綠網紅翁達瑞」背景曝光　檢方證實：就是陳教授

士林地院國民法官新制演練　保全遭住戶砍頸亡

士林地院國民法官新制演練　保全遭住戶砍頸亡

獨／通緝犯未隔離檢疫直送聲押　法院嚇壞先給防護衣

獨／通緝犯未隔離檢疫直送聲押　法院嚇壞先給防護衣

關鍵字：

違反醫師法士林地院安舒麻宣判

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

鳳梨深夜嗆連千毅　一句話又讓他爆氣

60歲葉蒨文「滿頭白髮」近照曝！

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

傳今日本土飆破1萬3　陳時中14:00說明

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面