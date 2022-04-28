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社會 社會焦點 保障人權

16歲少女抽老闆給的「大麻電子煙」　昏睡被帶旅館脫褲猥褻

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲新北市郭姓老闆約16歲女員工試抽含有大麻成分電子煙後，竟將人載到汽車旅館強制猥褻得逞。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北市郭姓男老闆育有2名幼子，邀約16歲女員工到五堵車站，試抽含有大麻成分的電子煙，竟趁少女意識不清、行動力減弱，帶去汽車旅館猥褻，遭侵犯的少女傳訊向男友求救，男友立刻趕現場並報警處理。士林地院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑1年、轉讓第二級毒品判處5月，全案可上訴。

去年4月3日晚間10時許，32歲郭姓男子邀約前女員工小雯（化名）到五堵車站，見面後拿出含有大麻成分電子煙給小雯吸食。

郭男見小雯吸食後，流露出疲憊神情，提議去旅館休息，但小雯不斷搖頭拒絕，但郭男見她逐漸昏昏沉沉，執意將人載到新北市汐止區某旅館，在旅館內脫掉小雯褲子，撫摸胸部、嘴唇等部位。

小雯趁郭男不注意，使勁力氣拿出手機傳簡訊向男朋友求救，男友見求救訊息立刻報警，趕往旅館將小雯救出。警方也在當日上午7時，在新北市汐止區某處地下停車場處查獲郭男，當場並扣得含大麻電子煙。

法官審酌郭男犯後坦承犯行，且轉讓給小雯吸食的數口電子煙，數量甚微，且犯案過程並無施用肢體、武器等暴力手段，另斟酌郭男尚有2名幼兒需要扶養，未能獲得小雯原諒，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑1年、轉讓第二級毒品罪部分判刑5月，

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