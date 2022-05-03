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愛要及時！那些說不出口的感謝　用「愛的翻譯機」傳遞最長情的告白

▲▼ 愛要及時！那些說不出口的感謝 用「愛的翻譯機」傳遞最長情的告白 。（圖／翻攝自影片）

▲在日常生活中不好意思開口的愛，透過「愛的翻譯機」替你傳達。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

媽媽給的溫流，是成長路上最滋潤的養分，母親節這個特別的日子，你會用什麼方法表達對媽媽的感謝呢？也許是分擔家務，體諒不辭辛勞、包辦家務的媽媽；也許是帶媽媽好好地放一天假，陪她追最喜歡的劇，更或是直接獻上溫暖的擁抱。每個人表達愛的方式不同，有的人很直接，能勇於表達自己的情感，有的人比較含蓄，溫暖的話到了嘴邊，卻變成了「沒事」。

▲▼ 愛要及時！那些說不出口的感謝 用「愛的翻譯機」傳遞最長情的告白 。（圖／翻攝自影片）

▲在日常生活中不好意思開口的愛，透過「愛的翻譯機」替你傳達。（圖／翻攝自影片）

生活中我們都會遇到明明很在乎家人，關心卻始終說不出口的狀況，將想說的話說出口並不容易，愛意說不出口感覺很彆扭，將日常對話當成傳達心意的方法就容易多了，「媽媽辛苦了」、「媽，記得喝完」、「媽，記得加熱」、「媽，不要放太久會壞掉」這些對話輕鬆就能說出口，看似稀鬆平常，每一句卻包含了子女說不出口的關心。瑞穗鮮乳最懂家人那份說不出口，卻萬分牽掛的關心，推出暖心影片，乘載著對媽媽的溫柔與愛，為你傳遞真摯心意，擔任愛的翻譯機，說出每一句未完成的心裡話。

▲▼統一瑞穗鮮乳母親節限定包裝（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲瑞穗鮮乳換上限定包裝，共同祝福「母親節快樂」。（圖／記者黃克翔攝）

瑞穗鮮乳在母親節期間，換上印有「母親節快樂，Mom I love you」及康乃馨插圖的限定外包裝，祝福全天下的媽媽們母親節快樂，也讓大家能將心意化為行動，藉著包裝對媽媽勇敢示愛、表達關心。即便不好意思把愛掛在嘴邊、難以表達對母親的關愛，今年的母親節，就用「愛的翻譯機」來幫你說出口，從簡單的日常獻上滿滿的心意，用行動表達呵護媽媽的日常保養與健康，媽媽一定能感受到你內斂又細膩的心意。

▲▼統一瑞穗鮮乳母親節限定包裝（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲今年就用瑞穗鮮乳「愛的翻譯機」來傳情。

「母親節快樂，Mom I love you」瑞穗鮮乳限定包裝於4/27正式推出！只要有話想說、有心意想傳達，無論有沒有說出口，發自內心就是最好的關心，感受到家人的愛就是媽媽最幸福的時光！今年就用瑞穗鮮乳「愛的翻譯機」來傳情！

▲瑞穗鮮乳「愛的翻譯機」完整版影片。（影／取自Youtube，瑞穗鮮乳提供）

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