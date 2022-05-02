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喑啞騎士誤認導航走錯路「耗盡油料」　台中暖警助脫困

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲黃姓騎士誤認導航走錯路而沒油了，德基員警發現後幫忙加油。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

昨(1)日晚上7時50分許，台中市和平警分局德基派出所副所長陳秋全執行巡邏勤務時，行經台8線67.5公里附近，發現1輛機車開著閃黃燈，騎士四處張望、神情焦慮，經下車詢問，卻無法溝通，經與黃姓騎士(56年次)以書寫方式了解，原來是誤信導航無法通過德基管制站，管制站人員請他回頭往梨山方向行駛，不料中途機車沒油刁車。

黃姓騎士因喑啞無法言語，經員警比手畫腳並以書寫方式溝通，得知他住台中市石岡區，一早獨自騎車經由南投縣仁愛鄉台14甲線前往合歡山賞花，下午誤信導航欲從梨山行經台8線經德基返家，卻不知中橫便道為管制路段而受阻，也未注意機車已沒油。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

員警隨即將他引導至派出所，提出派出所備用汽油幫忙加油後，指引他前往梨山住宿1晚，待翌日早上梨山加油站營業時間前往加滿油，再從台8線往南投縣方向下山，黃姓騎士也非常感謝員警即時幫助。

德基派出所所長謝濬紘表示，梨山地區沿線，除梨山加油站外，沿途均無其他加油站，民眾行駛山區，偶有油料不足而向派出所求助情形，因此，員警會購買油料存放派出所備用，除了員警自己使用外，必要時也協助民眾加油。

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