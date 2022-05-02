神秘女流落上海街頭…毛孩陪伴「住紅色電話亭29天」悲慘結局曝

▲女子正在遛狗。（圖／翻攝自時尚先生）

記者鄭思楠／綜合報導

上海本土感染數持續下降，大陸雜誌《時尚先生》30日在微信公眾號，發布文章《被趕走前，她在紅色電話亭住了一個月》。文中寫到，一個打扮亮麗的女子和寵物狗，在封城期間選擇以電話亭為家，她29天的生活被附近一幢樓的住戶黎柏觀察並紀錄下來。女子在第29日遭到警員驅逐，生活29天的電話亭也被貼上藍色封條。

4月1日，上海浦西正式封控。當日下午，黎柏站在窗前看見了一個女人。女人牽了一隻穿著紅色衣服的狗，還背著一個包，手裡提著一些東西，她在一個電話亭前面停了下來走進去。黎柏說，下午4點左右，一床薑黃色的小被子出現在電話亭外的曬衣架上。到了晚上，架子上又換成了一條藍白相間的毯子。這是該女子入住的第一天。

▲她會在旁邊曬被子。（圖／翻攝自時尚先生）

4月3日，黎柏所在的街道第一次發物資，發了蔬菜，發了豬後腿肉。這幢樓沒人能出去，焦慮，無聊，而那個女人的出現讓人們感到興奮。大樓鄰居也觀察出她每天都遛狗，遛狗範圍保持在電話亭10公尺內，來來回回遛半個小時。狗很小，估計是臘腸犬。而狗狗在地上的排泄物，女人也會用紙巾包好，大樓鄰居因此開始在微信猜測那個女人會在電話亭裡住多久，「她每天都換衣服，看著是體面人，不像是一個會流浪的人。」

後來，全樓都開始關注電話亭女人，更有人封她是「女神」，看她每日遛狗、曬被子。但小區還是完全封閉的，沒有人能接近那個電話亭。黎柏透露，樓裡有人說，封控前和電話亭女子說過兩句話，只知道她沒有手機。

▲女人被公安驅逐。（圖／翻攝自時尚先生）

4月17日，大樓裡有人飛了一部無人機，無人機飛過去的時候，電話亭女人看到了無人機，愣了一下，隨後舉起了雙手左右搖晃，又跳了跳，對著無人機打了一個熱情的招呼。這次碰面被做成了一個影片，搭配音樂，片頭字幕是，「電話亭的日常-鄰居們關注的馬路鄰居。」樓裡有人給打浦橋派出所打了一個電話，這幾天在下雨，他們很擔心那個電話亭女人，希望警察為她找到一個安置點。

4月26日，早上電話亭女人突然離開了電話亭，她牽著小狗，背著書包，拿著袋子。而在她身邊轉悠的是一輛警車。她似乎有點憤怒，直直地往前走，那輛警車開得很慢，偶爾女人回過頭來對著警車嘟囔幾句。然後她的聲音變得愈來愈大，黎柏依稀聽到她說，「你想讓我死嗎？」警察回答，「全程錄音錄像，沒有對妳怎樣，這是依法辦事。」

▲電話亭內也堆滿各種生活用品。（圖／翻攝自時尚先生）

4月28日，黎柏住在徐匯區的朋友解封了，他騎車帶著水果和即食麵，到了電話亭。但一旁有警車，朋友見警車走了，就上前去和她交流。黎柏的朋友說，電話亭裡的女子看上去有40多歲，不是年輕人了。該女子說，自己是外地人，之前一直在上海打工，斷斷續續地工作，有活就做一點，她沒有固定住所，3月底要封城，沒有辦法付很長時間的房租，就找到這個電話亭住下了。電話亭女子思維清晰，她強調自己需要直接吃的東西，麵包、餅乾，而不是米麵油。

4月29日半夜12時，黎柏準備入睡，突然，她先生爬起來說「外面怎麼這麼吵」。他們走到窗前，發現電話亭那裡正在大聲吵架。當時，警車停在路邊，兩個身穿防護服的男人先是把該女子按在地上，電話亭女子帶著哭腔，「怎麼打人了。」男人起身，走到電話亭裡，把她的東西一件一件往外扔，並讓她今晚就搬走。女人上前試圖阻止，她情緒有些激動地尖叫了起來。其中一個男人見狀暴怒，走上前把她扳倒在地使勁按住。他們又走到電話亭的另一個門，開始清理電話亭。

當時正在下雨，電話亭女人最後什麼都沒有拿，她只是抱著自己的小狗，光著腳，往南邊走了。29日凌晨2點多時，樓裡有人看到警察又來了。他們讓電話亭旁邊的小學保全把散落一地的東西裝進防護服，電話亭很快被清理了。





▲電話亭被清理上了封條。（圖／翻攝自時尚先生）

30日天亮了，大樓鄰居發現電話亭外多了一個藍色的封條。該篇文章以黎柏的視角記錄該女子29天的生活，以日記的方式寫作，5月1日發布後迅速得到過10萬轉發。目前，「她為什麼來？為什麼待在電話亭？又為什麼走？」仍是待解的謎。

網友看後憤怒表示，「人不被當作人只是驅逐，可是人還要活著，還要給她的小狗依靠，她什麼都沒有，什麼幫助都得不到，只能帶著她的小狗離開」、「這兩個月可能真的是看遍了滿目瘡痍，我承認我麻了，唯一覺得溫暖的，是有一只小狗始終陪她一起」、「現在去哪裡了？只一人一狗，身無長物還是疫情時節怎麼活下去啊」、「她沒有打擾到誰，也沒破壞什麼，也沒阻攔防疫，她只是想要一個容身之所。 」