快訊／新北汐止特搜秀峰分隊12人快篩陽　分隊全面PCR

▲新北消防局位於汐止區的特搜大隊秀峰分隊2日中午驚傳12名隊員快篩陽姓送醫。（圖／翻攝新北市消防局）

記者張君豪／新北報導

全國新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，2日中午驚傳新北市消防局專責重大意外現場救災的特搜大隊秀峰分隊驚傳有多名特搜隊成員染疫，僅因其中有隊員驚覺身體疲倦、喉嚨不舒服後自購快篩試劑進行檢測，快篩結果為陽性、經回報消防局後秀峰分隊進行大規模隊員快篩，截至下午1時許發現有12名隊員快篩呈陽性。

新北市消防局獲報後不敢大意、立刻採取最高防疫規格，以每輛救護車運送3名隊員方式，率續接力把12名快篩呈陽性隊員送往鄰近醫院進行PCR檢測，預計檢驗報告將會在今晚到明天全部出爐。

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對此新北消防局表示，目前疫情已達社區傳播階段，秀峰分隊有同仁呈現呼吸道症狀，經過快篩呈陽性反映，經初步調查有隊員到南部醫院照顧長輩，是否為感染來源仍有待調查。

目前新北消防局對汐止區秀峰分隊全面實施駐地清消、並進行分流出勤管制，並要求所有同仁進行PCR篩檢、並根據篩檢結果進行居家自主照護，或者安排隔離避免疫情擴大。

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