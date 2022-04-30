「確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！陳時中籲：大家先備好1物

網搜小組／劉維榛報導
今（30）日本土確診再燒1萬5033例，已連3天破萬例，個案分布22縣市，根據疾管署「本土病例地理分布」最新數據顯示，1月1日統計至今，全台有8萬9979人染疫。而疫情記者會上，指揮官陳時中建議，大家趁健康情況下，先把「1個3C產品」準備好，以避免確診或居隔期，碰上無法查PCR採檢結果的窘境。
▲新北今年確診數已有3萬2900例。（可點圖放大／翻攝本土病例地理分布）
「本土病例地理分布」顯示，疫情重災區仍是雙北、基隆、桃園、台中與高雄，其中新北確診數已來到3萬2900例，接著是北市1萬8157例與桃園1萬3863例。
針對有專家認為台灣想要脫下口罩要觀察到明年，陳時中表示，「未來的變化我們不會建議大家都不要戴（口罩），但可以有些地方不強制戴，會朝這個方向來走。」
另外，蘇益仁於媒體投書中指出，疫情會越來越嚴峻，但目前染疫患者高達99.6%均為輕症，且重症及死亡率已降至萬分之3，與流感已相當接近，民眾不需過度恐慌。認為現今最關鍵的防疫重點，是要減輕第一線衛生單位人員的工作壓力，建議擬定相關配套措施，降低新冠肺炎傳染病等級。
陳時中則表示，確實有考慮將新冠肺炎從第5類降到第4類，「這個日子一定會到，不過要看時機在哪個點。」
最後，不少民眾PCR完，在家等待採檢結果時，無奈手機是公司機，查詢過程無法驗證身分，因此無法得知是否確診。對此，發言人莊人祥回應，自己也是公務機，他會透過自然人憑證與讀卡機，再至健保署網站來身分驗證查詢。
▲陳時中建議，大家可先把讀卡機準備好。（圖／ETtoday新聞雲直播）
至於若沒有讀卡機，居隔期間也不能外出購買的部分，未來查詢採檢結果是否可以放寬？莊人祥回應，這部分會再跟健保署討論，而陳時中也補充提醒，確實對確診者與隔離者不方便，會再了解查詢採檢的驗證流程，並呼籲大家在未染疫時，把相關設備給準備好。
從1月1日至今，全台確診狀況如下：
深咖啡色：有6縣市
基隆市5327例
台北市1萬8157例
新北市3萬2900例
桃園市1萬3863例
台中市3829例
高雄市3154例
次深褐色：有5縣市
新竹縣1286例
彰化縣896例
台南市1466例
宜蘭縣2047例
花蓮縣2819例
橘色縣市：有5縣市
新竹市824例
苗栗縣503例
雲林縣663例
屏東縣840例
台東縣509例
淡橙色縣市：有6縣市
南投縣293例
嘉義市180例
嘉義縣283例
金門縣62例
澎湖縣46例
連江縣32例
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