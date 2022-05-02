山海屯區全部繞過一圈　蔡其昌：生來注定要當台中市長

記者林銘翰／台北報導

民進黨日前徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，蔡其昌近日在接受民進黨立委林楚茵訪問時表示，自己從清水出生成長，大學在西屯就讀東海大學，服兵役在太平竹子坑，工作又在沙鹿的靜宜大學教書，更在豐原任職民政局長，山海屯四區全部都繞過一圈，「注定要來選台中市」。

林楚茵說明，身為首位民進黨籍的立法院副院長，蔡其昌不僅僅是副院長，同時還是中華職棒會長，近期更接受徵召參選台中市長，不免讓民眾好奇，蔡其昌從國會外交對立法院更新有何啟發，以及接任中華職棒會長有什麼內幕跟期盼。

林楚茵指出，近來因為「Taiwan Can Help」，許多國際友人接連來訪，詢問蔡其昌近期是否為國際友人來訪最多的時期，以及接待外賓時會不會覺得立法院設備需要更新，對於遷移立法院有何想法。

蔡其昌回應，因為疫情影響訪賓數減少，但很多是以前很少會來台灣、在國際政壇舉足輕重的大咖，並坦言立法院設備確實過於老舊，希望升級才能展現台灣的經濟跟民主實力，此外，自己多年一直倡議立法院遷至台中，理想的地點是成功嶺，該點有足夠的空間與便利的交通。

林楚茵提及，最近蔡其昌新增了一個標籤「#選台中」，民進黨也徵召蔡其昌選台中市長，詢問蔡其昌有何看法，蔡其昌則認為，他的標籤不是選台中市長，而是當台中市長。

蔡其昌說明，自己從清水出生成長，大學在西屯就讀東海大學，服兵役在太平竹子坑，工作又在沙鹿的靜宜大學教書、在豐原任職台中縣政府民政局長，山海屯四區全部都繞過一圈，「太熟悉、注定要來選台中市」。

林楚茵也說，除了選台中，蔡其昌還有一個標籤，就是中華職棒大聯盟會長，詢問蔡其昌為何會接下職棒會長。蔡其昌則說，當初因為5個球團共同邀請，希望透過自己瞇瞇眼的特色及網路直播，一起為台灣棒球努力。

此外，林楚茵也指出，當初以蔡其昌為首腦的「動員飯團」，曾讓民進黨立法院黨團總召柯建銘擔憂，這是黨內在立法院的最大派系，到底這個成立的緣由為何。

蔡其昌也透露，自己在2012年回鍋立委，擔任黨團幹事長、書記長時，感受到2008年黨內競爭過於激烈，為了避免誤會加深，因此利用院會甲動、大家都來立法院時，邀請不同派系的年輕立委餐敘，讓夥伴彼此交流、解開心結，久而久之就固定成為慣例。

▼立法院副院長蔡其昌近日接受民進黨立委林楚茵訪問。（圖／林楚茵辦公室提供）

