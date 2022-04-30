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幕後／「民主活水連線」初選首戰全失利　英系新人3中2

▲▼民主活水連線推出許菡芸、謝孟羽兩新人。（圖／翻攝自許菡芸臉書）

▲民主活水連線支持許菡芸、謝孟羽兩新人。（資料照／翻攝自許菡芸臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員選戰年底登場，民進黨市議員初選民調本周落幕，民進黨前主席卓榮泰、前秘書長羅文嘉組成「民主活水連線」，推出議員擬參選人內湖南港許菡芸、中正萬華謝孟羽雙雙中箭落馬，「卓羅」復出首戰以失敗告終；另一方面，英系中正萬華現任議員吳沛憶、老將回鍋的王孝維，以及大安文山陳聖文、內湖南港何孟樺2新人均順利出線，僅士林北投力推的「焦糖哥哥」陳嘉行未能通過初選民調考驗，可說頗有斬獲。

實際上，卓榮泰與羅文嘉在2019年處理總統初選提名時，與力挺總統蔡英文的英系意見相左，還被部分黨內人士視作「挺賴」人馬，隨後蔡英文初選出線，與副總統賴清德組成「英德配」高票連任，卓羅兩人也隨之淡出政壇，然而，至今英系與「卓羅」恩怨未解，今年議員初選「卓羅」復出力推許菡芸、謝孟羽，組織「民主活水連線」，過去大力挺賴的民進黨立委高嘉瑜也為許菡芸站台、陪同掃街，謝孟羽則是與賴清德合掛看板，一度被黨內解讀為「挺賴戰隊成形」。

不過，最終許菡芸、謝孟羽均未能通過初選考驗，兩人紛紛透過臉書發表聲明，感謝為自己顧電話的朋友們，並強調這次的努力不夠，未來將會繼續打拼，持續努力。

另一方面，英系在這次舉辦初選的4個選區中，除了現任議員吳沛憶、老將回鍋的王孝維外，分別在內湖南港、士林北投、大安文山推出3名新人，其中，何孟樺今天以17.97％支持度成功取得提名門票，就算不算上新人加權，支持度仍然領先同選區的許菡芸；兩年前就宣布參選的殯葬業仁本集團二代陳聖文也成功自大安文山選區初選勝出；至於挑戰「深綠區」士林北投的陳嘉行，則是以民調倒數第二飲恨吞敗。

在其他派系方面，新系立委吳思瑤組成「新潮流+」問政連線，除了現任議員李建昌、簡舒培順利通過初選民調考驗，兩新人中正萬華邵維倫、士林北投陳賢蔚均順利出線，氣勢火燙。

湧言會在這次進行初選的4個選區中，內湖南港支持「民主活水連線」的許菡芸，大安文山由現任議員阮昭雄交棒給新人「口譯哥」趙怡翔順利出線，士林北投推出原謝系林延鳳，以新人加權拔得頭籌，至於中正萬華推出的康家瑋僅小贏謝孟羽，未能通過初選考驗。

▲▼「台北好政連線」民進黨市議員初選聯合登記。（圖／記者陳家祥攝）

▲湧言會組成「台北好政連線」。（資料照／記者陳家祥攝）

▲▼「新潮流＋」雙北參選連線誓師記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「新潮流＋」雙北參選連線誓師記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼何孟樺穿女僕裝掃街拜票。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

▲英系立委蔡易餘陪同何孟樺掃街拜票。（資料照／翻攝自蔡易餘臉書）

▲焦糖陳嘉行舉行初選民調記者會，英系立委站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲英系立委為陳嘉行（藝名焦糖哥哥）站台。（資料照／記者林敬旻攝）

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