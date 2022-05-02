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民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹事

▲▼國民黨團「類反毒！類反毒！類反毒！反到現任顏旭懋議員被求處無期徒刑」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團「類反毒！類反毒！類反毒！反到現任顏旭懋議員被求處無期徒刑」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨籍雲林縣議員顏旭懋，涉嫌提供1500多萬資金給黃姓男子，走私安非他命入境，遭屏東地檢署在4月29日依《違反毒品危害防制條例》起訴，求處無期徒刑。國民黨團2日召開記者會，揭露顏旭懋在2012年是蔡英文土庫鎮競選總部的副總幹事，呼籲蔡英文出面清楚、向全民道歉。

總召曾銘宗表示，顏旭懋是民進黨籍雲林縣議員，2012年是蔡英文土庫鎮競選總部的副總幹事、李進勇競選立委土庫鎮競選總部副總幹事，國民黨團要求民進黨中央黨部、蔡英文、李進勇出來說清楚、講明白，必須向全民道歉。

曾銘宗指出，顏旭懋為民進黨長期培養的地方政治人物，一位民進黨籍民代是販毒首腦、金主，遭檢方認定惡行重大，求處無期徒刑，不是開除顏旭懋黨籍就沒事，事發到現在，連一句道歉也沒有，國民黨團給予最嚴厲的譴責，民進黨中央、蔡英文主席、李進勇，不要再神隱，必須向國人鄭重道歉。

首席副書記長李德維表示，執政的民進黨現任雲林縣議員顏旭懋竟然販毒重要金主與首腦之一，根據報載，顏旭懋販毒集團已經有將近596公斤相關毒品流入市面，可提供149萬人使用，「國人要請教蔡英文主席，妳的反毒工作反到哪裡去了？」

李德維並指出，不僅僅是蔡英文，民進黨立委趙天麟在2014年11月13日臉連書中貼出替顏旭懋輔選的照片，還稱彼此是多年的老朋友，希望鄉親把「敢言」、「正直」的顏旭懋，送進縣議會，「請問趙天麟委員，8年過去了，關係更密切了嗎？」

副書記長林思銘表示，去年民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒被起訴，蔡英文當時就公開表示道歉，並表示會加強黨內排黑，現在卻又發生顏旭懋擔任販毒首腦被起訴求處無期徒刑，民進黨內的販毒事件接連爆發，毒害台灣社會甚深，蔡英文的反毒宣示完全破功。

副書記長鄭正鈐表示，蔡英文反毒，但反毒的破口就在民進黨內部，蔡英文必須公開向國人道歉，不要嘴巴說反毒，實際上卻是類反毒，掃毒必須要從民進黨內部開始。

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