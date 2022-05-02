　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僅3.8％確診須住院！憂病床再過2天不足　柯文哲：不能讓病人死在急診外

記者袁茵／台北報導

全台2日新增1萬7801例本土確診，分佈以新北市6584例為最多，其次為台北市3718例。台北市長柯文哲2日下令，要各大醫院提高台北市確診住院門檻，「需要氧氣」者才可以住院。柯文哲隨後再度補充，自己作為台北市長最大的底線就是「不可以讓病人死在急診外面」，按照確診速度來看，恐怕再過2、3天醫院住院床數就會不夠。

台北市政府2日下午召開防疫記者會，被問到近期與中央在防疫上有不同見解一事，柯文哲表示，中央於1日才開始確診者自我通報系統，但台北市早於4月25日就將「北市自主通報系統」上線，且目前還有接到100多個通報資料，不知道中央系統有無出問題。

柯文哲指出，不要說超前部署，能夠追上疫情的腳步就很厲害了，台北市4月25日將「自主通報系統」上線，但中央到了5月1日才上線，且現在也不曉得能不能用，「所以盡力啦！盡力啦！」

柯文哲強調，自己現在已經想好，「（我的）底線就是不可以讓醫院崩潰，這是我作為台北市長的底線，不可以讓病人死在急診外面，這是我的底線。」按照確診速度來看，恐怕再過2、3天醫院住院床數就會不夠，所以北市這幾天才成立急門診。

最後，柯文哲提及，自己有計算過，「大概只有3.8％人需要住院，我希望壓低一點，讓急門診發揮更大作用，將大部分病人擋在醫院與急診外面，只有需要使用氧氣的人才可以住院。」不然會發生病人無法進入醫院的狀況。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹
他迷上美胸直播主　斗內百萬拿不回「倒賠27萬」
老人「活著被裝屍袋」送殯儀館　上海養老院長被停職調查
約18歲女洗溫泉　男狂罵「做不到答應三小」硬上
確診了要準備哪些物資？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做
美食主持人確診！　症狀曝光「拒公開密切接觸者」
快訊／再增3死！　今本土狂飆1萬7801例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市首長選戰民調出現變化　他曝陳時中支持度下滑：新台灣模式是關鍵

民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹事

山海屯區全部繞過一圈　蔡其昌：生來注定要當台中市長

陳亭妃冒雨助陣卓冠廷　呼籲選民顧電話「機會稍縱即逝！」

幼童確診延誤就醫事件頻傳　陳椒華建議設兒童急診快速通道

僅3.8％確診須住院！憂病床再過2天不足　柯文哲：不能讓病人死在急診外

公職人員關係人申請補助屢遭裁罰　監察院邀請直轄市政府開會討論

北市5日開打兒童疫苗！46.9％願意接種莫德納　9日加開「特別門診」

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

女性移工懷孕遭強迫解約回國　監委嘆「孤單的母親節」糾正勞動部

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」

北市首長選戰民調出現變化　他曝陳時中支持度下滑：新台灣模式是關鍵

民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹事

山海屯區全部繞過一圈　蔡其昌：生來注定要當台中市長

陳亭妃冒雨助陣卓冠廷　呼籲選民顧電話「機會稍縱即逝！」

幼童確診延誤就醫事件頻傳　陳椒華建議設兒童急診快速通道

僅3.8％確診須住院！憂病床再過2天不足　柯文哲：不能讓病人死在急診外

公職人員關係人申請補助屢遭裁罰　監察院邀請直轄市政府開會討論

北市5日開打兒童疫苗！46.9％願意接種莫德納　9日加開「特別門診」

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

女性移工懷孕遭強迫解約回國　監委嘆「孤單的母親節」糾正勞動部

千萬挖礦機被偷…林口警苦追一個月　結果竟是被害人自導自演

居隔1夜被查3次！中市議員江肇國怒批：警力不該這樣用　警回應了

米糕＋蒸蛋湯是標配！高雄60年老店在地人大推　魯鐵蛋內行才懂吃

破天荒！台南公幼入園第2次登記尚有名額　教育局：家長趕緊去報名

王少偉確診隔離9天　謝忻送物資「被回2字」氣炸：說好患難見真情

北市首長選戰民調出現變化　他曝陳時中支持度下滑：新台灣模式是關鍵

屏東+285！學童疫苗開打195人接種　足跡：華僑市場、潮州夜市

民進黨議員販毒遭求處「無期徒刑」　國民黨爆：曾任蔡英文副總幹事

金門+13 ！確診者旅遊團足跡曝　5／3起國小以下線上教學9天

山海屯區全部繞過一圈　蔡其昌：生來注定要當台中市長

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

政治熱門新聞

王浩宇跟確診友唱歌　3劑高端曝結果

竟讓陳建仁開嗆　他曝柯文哲有三大不容易

不是假消息！美國快篩上網免費拿　他嗆指揮中心：能不能「類美國」

柯文哲批中央：一句「兒童BNT要來」逼瘋基層

外交部報告提「中華民國台灣」惹怒藍委　咆哮外交官：你是肖仔喔！

徐巧芯批衛福部次長：罰300萬或下台

陳建仁罕動怒嗆「回去讀書」　他：柯文哲荒唐言行讓醫界蒙羞

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

「與病毒共存」是選舉考量？　蔣萬安：不解指揮中心政策一日三變

史書華反擊柯文哲「沒敢用你專業當賭注？」：還是要回家問媽媽

楊志良英文信被公開　他：非常勵志

確診、隔離這樣請不會扣薪！　6張圖看勞工「防疫請假攻略」

美女議員確診　連續快篩3天：第二條線出現了

新北「居隔轉型」計畫送中央無下文　侯友宜嘆：已經一個禮拜了

更多熱門

相關新聞

北市5日開打兒童疫苗　46.9％願意接種莫德納

北市5日開打兒童疫苗　46.9％願意接種莫德納

指揮中心2日起開放6至11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，台北市預計於5月5日開打，並提前向家長發放接種意願書。台北市副市長蔡炳坤表示，台北市應接種人數為12萬8079人，第一階段有意願接種人數為6萬人，比例約46.9％。

柯文哲下令：「需要用氧氣」才可住院

柯文哲下令：「需要用氧氣」才可住院

紐西蘭重新對台開放享免簽入境免隔離

紐西蘭重新對台開放享免簽入境免隔離

柯文哲批中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層　侯友宜：這些問題全國都有

柯文哲批中央一句「兒童BNT要來」逼瘋基層　侯友宜：這些問題全國都有

老師護學生！衛生局長讚柯很聰明

老師護學生！衛生局長讚柯很聰明

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

大學情侶合開義式餐廳　一氧化碳中毒奪3命

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面