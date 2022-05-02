僅3.8％確診須住院！憂病床再過2天不足　柯文哲：不能讓病人死在急診外

記者袁茵／台北報導

全台2日新增1萬7801例本土確診，分佈以新北市6584例為最多，其次為台北市3718例。台北市長柯文哲2日下令，要各大醫院提高台北市確診住院門檻，「需要氧氣」者才可以住院。柯文哲隨後再度補充，自己作為台北市長最大的底線就是「不可以讓病人死在急診外面」，按照確診速度來看，恐怕再過2、3天醫院住院床數就會不夠。

台北市政府2日下午召開防疫記者會，被問到近期與中央在防疫上有不同見解一事，柯文哲表示，中央於1日才開始確診者自我通報系統，但台北市早於4月25日就將「北市自主通報系統」上線，且目前還有接到100多個通報資料，不知道中央系統有無出問題。

柯文哲指出，不要說超前部署，能夠追上疫情的腳步就很厲害了，台北市4月25日將「自主通報系統」上線，但中央到了5月1日才上線，且現在也不曉得能不能用，「所以盡力啦！盡力啦！」

柯文哲強調，自己現在已經想好，「（我的）底線就是不可以讓醫院崩潰，這是我作為台北市長的底線，不可以讓病人死在急診外面，這是我的底線。」按照確診速度來看，恐怕再過2、3天醫院住院床數就會不夠，所以北市這幾天才成立急門診。

最後，柯文哲提及，自己有計算過，「大概只有3.8％人需要住院，我希望壓低一點，讓急門診發揮更大作用，將大部分病人擋在醫院與急診外面，只有需要使用氧氣的人才可以住院。」不然會發生病人無法進入醫院的狀況。