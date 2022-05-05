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北市「軟性封城」？柯文哲曝最後底線　每天監看4個數字

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊視察北士科車來速。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊視察北士科車來速。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌5日聽取報告，衛福部預估，5月11日本土確診最高達到10萬2743例。台北市長柯文哲5日下午指出，自己「軟封城」的最後底線是看醫院容量，北市府每天會看4個數字，包括防疫專責病床的病床數、空床數、每天出院和住院數，現在需要用氧氣的人才可以住院，如果不需要用氧氣就下轉回家、防疫專責旅館。

柯文哲5日中午視察北士科車來速篩檢站，被問到上午在台北市議會稱全台5月8日進入黑暗期，柯文哲回應，因為PCR量能有限，如果超過篩檢量能，就無法用PCR當確診，不過現在全台仍然缺快篩劑，恐怕市面上也買不到快篩，「我們還在想辦法，變成有症狀才來（篩檢）。」

至於先前稱可能將「防疫急門診」改為「上呼吸道急門診」，柯文哲說明，台北市目前有11個篩檢站或急門診，且還有最大的台大醫院尚未投入戰場，如果要更改的話，11篩檢站都要同步更動，「且戰且走，每天看疫情變化。」現在每天都會看報表預測3天後的事情，以台北市動員速度來看，3天時間足夠，「用且戰且走的打法。」

柯文哲提及，現在大家最關心「軟封城」，他的最後底線是看醫院容量，當「全部黑掉」時，就到最後看醫院病床數有無被佔滿，「每天會看4個數字，包括防疫專責病房的病床數、空床數，每天出院和住院（數字）。」

關於衛福部稱全台於11日確診破10萬，柯文哲強調，自己的最底線就是醫院量能，這1、2天會再找醫院院長開會，大家要共體時艱，而住院標準也一定要更嚴格，需要使用氧氣以上才可以住院，不可以僅是咳嗽就跑來住院，且倘若住院後不需要用氧氣，就要「馬上給我下轉，原則上回家或到防疫專責旅館。」

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊視察北士科車來速。（圖／台北市政府提供）

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