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社會 社會焦點 保障人權

PO網爆：小吃店只能看中X電視　專欄作家「杜撰傳述」下場出爐

▲上網,臉書,Facebook。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲洪姓專欄作家因杜撰「集團繳費限制店家收視」被起訴加重誹謗罪。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

洪姓專欄作家在4年前九合一大選後，在網路媒體上刊登文章，以親身經驗的方式撰寫「某一個集團，已經繳交了收看費」、「條件就是開店時，只能看『中X』」，被影射花錢買通小吃店的電視台提告，檢察官3度處分不起訴，但因公平交易委員會已查證並無此事，台北地檢署依高檢發回指示，依加重誹謗罪嫌起訴洪男。

韓國瑜在2018年11月24日的全國九合一選舉中，代表國民黨當選高雄市長，之後1個月內，不但綠營出現檢討聲音，也有人質疑對岸利用媒體製造輿論的效應，洪姓男子就在這個時候，12月22日下午2點多，在網路媒體的辦公室內撰寫專欄文章「無知是通往奴役的道路」，內容討論有關中共滲透、行政院對這些紅色統媒要如何處理？等議題。

其中，洪男聲稱自己在選後心情惡劣，「到各地繞了一下。有一天在一個小吃店用晚餐，店裡的牆上電視，正播放『中X新聞』，我主動跑過去想轉看其他新聞台，沒想到老闆卻出言制止說『收視費你要付嗎？』」，洪男寫道，後來知道附近店家情況雷同，「某一個集團，已經繳交了收看費，每月五百塊，條件就是開店時，只能看『中X』，關店後才可以隨意轉台。有不少旅店、小醫院診所，也有類似情況」。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲高檢署第4度將全案發回，並直接命令台北地檢署依法起訴。（示意圖／pixabay）

被影射的電視台提告後，台北地檢署3度以言論自由等裡由，處分不起訴洪男，電視台不服提起再議，高檢署根據公平交易委員會的調查結果，「並無具體證據顯示有頻道商或有線電視系統業者以免收視費方式，要求小吃店（餐館）須收看特定新聞頻道」等理由，第4度將全案發回，並命令北檢直接起訴加重誹謗罪。

至於洪男文章內其他提到的「紅媒」等字眼，雖然用語可能有所誇大，甚至有所臆測，但因洪男通篇都是泛政治性言論，與公共利益有關，仍屬對可受公評之事為評論及表達意見，仍受言論自由保障範疇，檢察官因此認為，除了「杜撰傳述」有集團付費收看的部分外，其餘文章內容並不構成犯罪。

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