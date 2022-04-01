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「女嬰爆哭」報導惹議　韓國瑜告媒體違反《選罷法》結果出爐

▲韓國瑜親吻女嬰，醫生分享類似案例，提醒新生兒家長要注意。（圖／記者張榮恩攝，下同）

▲韓國瑜控告媒體虛構未經父母同意抱女嬰的報導，檢察官調查後不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前高雄市長韓國瑜2019年代表國民黨參選總統時，出席1場「寶寶爬行比賽」頒獎典禮時，抱起1名女嬰並親吻頭部，女嬰突然大哭，事後有電子媒體報導《嚇死寶寶了！韓國瑜一抱崩潰狂哭…嬰兒母怒訴：完全沒告知》，韓認為媒體未經查證，涉嫌違反《正副總統選罷法》意圖使人不當選，台北地檢署1日將挨告的媒體副總等4人全部不起訴。

韓國瑜2019年12月22日出席活動後的隔天，黃姓網友在泛綠臉書粉專「只是堵藍」PO出一張照片，自稱是女嬰媽媽的朋友，稱女嬰母親告知「單子上完全沒告知韓國瑜要來，媽媽完全被擋在人群後，發現女兒哭了後有衝上去把女兒抱回來，她非常生氣，而且她也不是韓粉」。

電子媒體23日上午開始，在媒體網站與電視台報導相關新聞，韓國瑜除了透過當時總統競選辦公室反駁：「孩子的父母根本不認識該網友，留言都是憑空虛構」，韓國瑜也親自委託律師，控告電子媒體新聞部副總、審稿人、採訪記者、節目製作等4人，惟經查證，傳播不實事項，足以貶損韓的名譽、社會評價與人格尊嚴，同時涉犯加重誹謗及《總統副總統選舉罷免法》意圖使人不當選罪。

檢察官調查，媒體報導前除向韓國瑜辦公室查證，也請黃姓網友協助聯繫女嬰母親，取得自稱是友人與女嬰母親的LINE對話紀錄，而在報導首度曝光的6小時後，原本標題中的《嬰兒母怒訴》字句，被改成《網抱嬰兒母》，可見媒體有根據查證情形更正報導內容，且並非全部負面消息，主觀上沒有損害韓國瑜名譽的真實惡意，因此以罪嫌不足等理由，處分全案不起訴。

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