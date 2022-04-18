獨／追妹碰壁竟說她是「飯局妹」　貧嘴男挨告判無罪理由曝

▲男子追美眉碰壁，爆料對方在做「飯局妹」挨告卻無罪。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃哲民／台北報導

北市一名華裔外籍張姓男子追求一名台籍美眉碰壁，前年在通訊軟體群組爆料對方在做「飯局妹」，並公開揶揄對方不要「假高尚」，美眉自認受辱，告張男涉嫌加重誹謗，法官認定張男非憑空杜撰，加上美眉曾收張男每月15萬元酬勞整理家務，高出一般鐘點工行情，張男主觀相信自己的查證，但因無法確認美眉真的是「飯局妹」，所以不必細究是否僅為個人私德，據此判張男無罪，可上訴。

《刑法》誹謗罪處罰無中生有、沒憑沒據而公開捏造事實陳述的行為，例如毫無證據就公然指稱人夫有外遇，但即使人夫真的有外遇，或爆料者做了相當查證、自認說的是實話，若當事人非公眾人物、不當行為只算是私德領域，隨意揭露散布還是會受罰，除非舉證與公共利益相關，才有機會免責。

本案張男是於前年（2020年）6月間，在一個共有13名成員的微信群組裡，公開指稱本案台籍美眉是「飯局妹」，揶揄對方「Don't pretend to be high class socialite when you are just a 飯局妹 for $12,000NTD for 4 hours」（譯：當妳從事4小時賺1萬2000元的飯局妹，就不必假裝是高級社交名媛）等語。

張男還起鬨要群友「You can book OOO anytime through an agency」，美眉事後被告知，認為張男對她追求碰壁，就造謠她做「飯局妹」藉此報復，害她名譽受損，怒控張男涉犯加重誹謗罪嫌。

張男到案宣稱自己女友曾拿本案美眉微信大頭貼照片，直接私訊微信一名專門安排飯局邀約的詹姓男子，對方證實美眉有接客、但「只有飯局」，費用是4小時台幣1萬2000元。張男強調自己講實話，「飯局妹」是新興行業，沒違法或被禁止，講出來不會破壞美眉的名譽。

法官指張男PO文群組共有13名成員，已符合「散布於眾」的要件，不過張男的女友確實留存向飯局掮客求證的對話記錄佐證，而且是在張男PO文之前就已取得，代表張男不是憑空杜撰、故意捏造。

法官更查出，張男先前確實想追求本案美眉，看美眉繳房租壓力很大，主動表明願意「照顧」，並提供「基本家用」每月15萬元，美眉只要去張男家打掃、洗衣服摺衣服，美眉也真的去張男家「上班」領薪，此酬勞遠高於一般到府家事服務行情。

法官指張男因此認為本案美眉樂於接受此種無須花費太多勞力、卻有高額收入的「工作」型態，所以根據女友向飯局掮客查證結果，形成美眉真的在做「飯局妹」的主觀認知，難以認定張男有誹謗犯意。

至於美眉強調自己沒做「飯局妹」、張男明明知道卻散播假訊息，法官指張男雖有相當查證、主觀認為自己所說是真的，但其實欠缺證據證明本案美眉真的在做「飯局妹」，張男的律師雖企圖辯解「飯局妹」屬於中性詞語、不涉及私德，法官認為無法證明是事實的言論，就沒必要細究是私德還是公益，據此判張男無罪，可上訴。