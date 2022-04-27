名律師遭指「代表掏空董事長」　怒告網友加重誹謗輸了

▲律師鄭深元不滿被網友指為「康友黃文烈的代表人」提告誹謗。 （資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

康友3年前爆發董座黃文烈吸金落跑案之初，曾任特偵組檢察官的名律師鄭深元為投資人發聲，認為負責康友財報的會計師也應負責，1名劉姓女網友留言指鄭深元不代表康友投資人，而是代表康友負責人黃文烈，鄭深元自認名譽受損提告，台北地檢署認為，康友案可受公評，劉女評論鄭深元在案件中的角色受言論自由保障，27日處分不起訴。

曾為生技股王的康友-KY在2020年8月間傳出董事長黃文烈人間蒸發，隨後發生財務虧損嚴重，經檢調介入追查後，已在2022年3月間，由檢察官林錦鴻起訴認定，黃文烈涉嫌聯合大陸籍廈門奔馬集團王命亮等人，以假財報、股票質押等方式，從台灣資本市場吸金、掏空公司201.6億元，全案起訴包括2名會計師在內共29人。

在全案爆發之初，就陸續有媒體以「代表康友投資人」、「曝康友投資人心聲」等標題，報導律師鄭深元認為，負責康友財報的勤業眾信會計師應該要負起相關責任，劉姓女網友就在報導下方留言「代表康友投資人的鄭深元X」，「代表康友前董座黃文烈的鄭深元○」。

▲康友前董事長黃文烈涉嫌侵占掏空案逃亡遭通緝中。（圖／資料照）

鄭深元認為自己是受康友公司所委任，當時涉嫌重大的黃文烈早已逃亡，與他無關，認為劉女在網路上公開留言涉嫌加重誹謗，但劉女到案解釋，黃文烈當時還是康友的代表人，只是落跑了，而且如果鄭深元真的代表投資人，為何不告黃文烈，只告會計師當墊背，因此劉相關言論表達心聲。

檢察官調查後認為，康友掏空吸金案攸關台灣金融投資環境，屬於可受公評之事，而鄭深元的確受康友鋼絲委任，劉女根據報導內容提出相關質疑，縱使表達內容使人不舒服，仍屬合理評論，受言論自由的保障，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。