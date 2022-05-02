傳下令染疫員工隱匿足跡　日月潭五星飯店喊冤：可能是誤會了

▲日月潭某知名五星飯店，傳出業者下令確診員工不得報出公司地址、要報戶籍地址，疑試圖隱匿足跡。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

記者白珈陽、唐詠絮／南投報導

日月潭一間知名五星級飯店，傳出業者下令確診員工不得報出公司地址、要報戶籍地址，疑試圖隱匿足跡，避免影響生意。對此，業者發出聲明稿喊冤，表示基於保護全體員工健康，均配合衛生局的防疫措施，包括立即通報、清空宿舍及消毒，「可能是某個員工誤會了」。

業者聲明稿表示：「我們一向很重視客人渡假體驗與員工的健康情況，平時完全依照中央防疫中心的營業指引，定期清潔工作之外，也加強館內清消，並訂出防疫SOP。若是有客人或員工出現疑似感冒症狀，我們也會立即提供快篩試劑。

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同時基於保護全體員工的健康，也都配合南投縣政府衛生局的防疫措施，立即通報，並清空宿舍，進行專業的清潔消毒，也都要求要3+4居隔自主健康管理，前後快篩至少三至四次以上，確認沒有症狀才同意上班，就是希望能做到滴水不漏的高規格防疫措施，就是要確保客人與員工健康無虞。

而且員工來自各縣市，員工休假回到居住地，若有症狀，也是自行快篩通報當地縣市政府做疫調，也都有一定的流程與內容，公司也都有掌握員工情況並給予電話關懷健康情況，有可能是某個員工錯誤解讀誤會了。」

該飯店傳出員工投訴業者，稱染疫的同事被公司口頭下令不能說出職場名稱，只能報上戶籍地址，且要求與確診者同房的室友，在被匡列隔離之前就搬出宿舍。對此，業者稍早發出上述聲明稿，否認相關指控。

▲日月潭景色秀麗，知名飯店坐擁水景第一排，吸引許多遊客前往。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）