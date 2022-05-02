好市多新夯品「他推100%回購率」　千人狂讚！會員敲碗出單一口味

▲好市多新夯品。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃品臻／綜合報導

這可以說是消費者的新寵兒了吧！本站日前報導《只要2張百鈔！好市多「1新品」會員大騷動 爆買9盒：好吃到哭》，好市多的新商品「卡士達可鬆麵包」不僅美味程度讓人無法自拔，還能用2張百元鈔就帶回家，近日有網友再度貼出這款商品大力推薦，直呼「回購率100%」！

這位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出卡士達可鬆的商品照片，大力推薦，「嚇到不行超級好吃！！！而且又很便宜，回購率100趴，以上個人老實說分享ㄟ。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO超推卡士達可鬆麵包。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文掀起熱議，同為商品粉絲的網友們紛紛留言表示，「買回來立馬各吃一個，兩款餡都好好吃」、「我也覺得很好吃，尤其是放冷凍冰1小時再吃，外面的脆殼會更脆」、「這個真的好吃，會回購」、「冰的和烤過都好吃」、「真的很好吃，尤其烤一下，外酥內嫩超讚，可惜熱量超高不宜多吃」、「好市多有史以來最成功美味的甜點之一，幾乎想不出更好的」。

由於該款可鬆麵包有卡士達及芋泥兩種口味，留言串中也有不少網友紛紛敲碗，希望有單獨賣卡士達口味的，「希望有單賣卡士達的，好喜歡卡士達的」、「想要整盒卡士達」、「超好吃，想要整盒卡士達」、「希望出單一口味，卡士達」、「雖然喜歡芋頭，但我更愛卡士達啊！希望卡士達*6」。

不過也有網友持相反意見，「買一次就不會買了，不知道是每間店醬給的不一樣還是怎樣……只吃到可頌啊」、「只有我覺得還好嗎……餡料也不多」、「難道只有我家覺得很雷嗎」、「個人覺得還好耶！有點甜」、「我覺得好甜，一個都吃不完」、「卡士達醬淡又苦，芋頭又淡又太甜，不會回購」。