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只要2張百鈔！好市多「1新品」會員大騷動　爆買9盒：好吃到哭

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多麵包區新品造成話題。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）經常上架新品，但不是每一款都會暢銷。不過，近日麵包區有一樣新品，不僅2張百鈔就能帶回家，美味程度更引起話題，就有會員直誇「好吃到哭」、「爆漿內餡愛不釋手。」甚至有人幫忙代購，連同自己要吃的，一口氣爆買9盒，「已經有人吃了說下禮拜要回購。」

近日臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」出現多篇貼文，推薦「卡士達可鬆麵包」，就有女網友表示，「原本只是想買愛心馬卡龍，意外看見麵包區的新品，好吃到哭」，透露這個麵包一盒是6入，價格為198元，內含卡士達餡和芋泥餡2種口味，換算下來一個33元，「稍微烤過，酥酥的好好吃，我覺得CP值很高！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼許多會員買回家都超驚艷。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

另一位會員則是看到別人分享，不僅跑去買，連同幫忙代購的份量，一口氣就買了9盒。還有人直誇，可頌與卡士達醬的組合整個就是「啊嘶～」而且「長得也很美觀」，大推可以買爆，「個人覺得芋頭口味比較不膩，卡士達奶味非常重，喜歡這一味的朋友一定愛死。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一盒6個超大可頌，只要2張百鈔就能帶回家。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，掀起一波不小的騷動，「我覺得卡士達冰過更好吃」、「冰完之後，我氣炸150度2-3分鐘，外面酥酥的、裡面微冰，很好吃」、「好吃！重點是不死甜」、「也太邪惡了吧！我只想吃一個，太多了」、「買了！超好吃還爆醬呢」、「感覺有點多……不過，打開10分鐘後……只剩下一個了！」

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