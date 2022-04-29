好市多雞蛋「改包裝驟減20顆」　他見價格傻眼：還限購！網喊拒買

▲雞蛋變小包裝，依舊一卡限購一盒。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

記者劉維榛／綜合報導

當限購商品容量變小了，任誰都會傻眼！一名網友抱怨，今（29）日逛好市多時，想買一盒蛋回去，結果原本30顆竟變成10顆，讓他難以接受。文章曝光後，底下網友也直呼拒買，「賭爛的是...換小包裝還是限購一盒！」另有人分享去超市或傳統市場買，價格還比較便宜。

一名男網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》表示，今日上午去好市多採買東西，發現雞蛋容量包裝變了，「原包裝是一盒30顆，換新包裝了，一盒10顆」，一口氣少掉20顆，依舊限定一卡只能買一盒。

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照片可見，架上擺放滿滿的雞蛋，品名為石安牧場小福蛋，確實每盒皆是10顆蛋，價格為129元。

底下網友熱議，「第一次看到小盒的」、「看到價格，默默離開」、「我會買另外紙盒的，雖然小顆一點，但一顆算下來7塊多」、「賭爛的是...換小包裝還是限購一盒」、「沒比較便宜！還限購呢」、「日本Costco可以生吃的雞蛋，一顆不到5塊」、「太扯了！ 這個價錢，是買雞蛋抽黃金是不是」。

另有網友直呼太貴，紛紛拒絕在好市多買，「昨天去逛傳統市場，蛋也滿充足的沒看到缺的感覺」、「我昨天在市場買烏骨雞蛋，20顆才183」、「全聯一盒65元，貨也很充足」、「好市多的蛋真的貴，感覺大的量販店才缺蛋，走到傳統市場或小店到處都是蛋，昨天白蛋1斤52元買了15顆81元」。

▼網友認為別當盤子。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

