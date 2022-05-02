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不是假消息！美國快篩上網免費拿　他嗆指揮中心：能不能「類美國」

▲▼國民黨召開「逾六成五民眾支持普發現金，蔡政府的紓困振興還要慢幾拍？」記者會,洪孟楷立委出席。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立委高嘉瑜日前指出，德國人每天快篩後才出門，呼籲台灣盡快進口德國30元唾液試劑。指揮中心則澄清，德國並沒有要求民眾一定要天天快篩才能出門，且快篩試劑價格也不是台幣30元。對此，立委洪孟楷批評，大動作澄清德國快篩價格沒有意義，在美國家戶都可以免費獲得快篩，「民進黨強調台美關係最好，那我們能不能類美國一下？」

高嘉瑜在臉書中表示，德國不分大人小孩幾乎每天快篩後才出門，因此台灣未來對快篩的需求量非常大，而德國的唾液試劑一劑才約30元台幣，希望衛福部能放寬讓國外已取得歐盟或國際認證的唾液快篩試劑進口以及自用免稅優惠。

對此，指揮官陳時中回應，德國沒有要求一定要天天快篩才能出門，但如安養機構、幼兒園和學校等特定機構人員，有要求每週2至3次快篩，並不是所有人都要每日快篩。價格部份則分3種，一個在藥局賣的大概是4.95歐元（約台幣155元），在藥局和藥妝店的是1.95~2.25歐元（約台幣60~70元），在網路是1.7歐元（約台幣52元）。

對於指揮中心的澄清，洪孟楷不以為然，他批評，美國家戶免費獲得快篩，真新聞不是假消息，「花大篇幅澄清德國快篩價格有意義嗎？美國民眾直接免費獲得快篩，還不需任何郵寄費用！民進黨政府轉移焦點，根本劃錯人民關心的重點。」

美國政府今年一月採購10億支快篩，其中5億支透過網站給家戶上網登錄後直接取得，洪孟楷指出，而國人現在在乎的是，當有症狀時如何能夠有快篩趕快檢測，進一步陽性才能確定要PCR及就醫。換言之，「快篩就是人民自主應變的武器。與病毒共存卻連武器也不給民眾，手無寸鐵要怎麼上場作戰？」

洪孟楷批評，指揮中心大篇幅的用記者會澄清，德國快篩價格不是30元，但有想過他們的國民所得跟當地的快篩價格對比，是人民可以負擔的起，且並沒有缺貨的問題。反觀實名制上路四天，天天都有國人在藥局前大排長龍，一劑難求的情況，台灣不是第三世界國家，不要用排隊來考驗大家的忠誠。

對於國內快篩瘋搶，洪孟楷直言，民進黨強調台美關係最好，那我們能不能類美國一下，免費快篩給國人最基本的保障，「美國能！台灣能不能？」

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