趁封城一包水餃喊價800元！上海外送員「爽賺13萬元」被抓了

▲外賣騎手已經被警方抓走。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城期間物資短缺，竟有一名外賣騎手勾結社區保全哄抬物價，一包水餃賣到180元人民幣（約800元新台幣），獲利超過3萬元（約13萬元新台幣）。上當的民眾事後非常不滿，向警方檢舉此事，目前外賣騎手與保安都已經被抓。

根據《澎湃新聞》報導，上海市民孔先生表示，他先前透過微信群認識一名「外賣騎手」，對方說能夠買到菸酒、蔬菜、餃子以及調味品等物資，並在網路上發出物資訊息。

孔先生提到，他想購買8包某個品牌的水餃，但沒查到報價，所以私下詢價，對方報價1440元（約6400元新台幣），他平常沒有在採購，對物價不熟悉，又想說現在是非常時期，貴一點也正常，就付款購買了。

孔先生說，收到貨之後，家人告訴他，該品牌水餃平常一包只賣30元（約130元新台幣），現在一包180元等於是漲了6倍，太過誇張。

孔先生事後氣得報警。警方調查後發現，該名騎手是某平台登記在冊且有電子通行證的騎手李男，他利用通行之便，跳過平台，私下聯繫了不少沿街商舖，並通過自己的微信點對點聯繫客戶。

警方表示，對於買家想要採購菸酒這類明碼標價的產品，李男通常都是以進貨價的1.5倍價格進行銷售，但對於一些沒有明碼標價或者短缺的產品，例如水果、冷凍食品等，他的定價就會高出原價數倍。

警方提到，為了擴大銷售範圍，李男還夥同某社區的王姓保安，在無機動車通行證的情況下，由王姓保安私自印製虛假通行憑證，駕駛機動車為其倒賣物資提供便利。

目前，李男與王姓保安都已經被抓獲，初步調查，兩人累計非法獲利3萬多元。