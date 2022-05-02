暖男貼心「香奈兒包」女友一秒暴怒　他嘆：該放生嗎？

▲男友貼心送香奈兒包包給女友，沒想到對方一秒暴怒。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

情侶之間的金錢觀不同，常常是造成分手的導火線。就有一位網友，在女友生日那一天，買了一個她之前很想要的香奈兒包包，當作生日禮物送她，沒想到對方一秒暴怒。讓這位網友事後感嘆，「我該放生嗎？」

這位網友在Dcard上發文表示，每次跟女友去逛街，她總是帶我去精品店，想說平常收入也不低就慣著她，有天逛香奈兒專櫃，女友看到一個很喜歡的包包，店員說缺貨了，女友馬上露出一個很失望的表情。

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原PO想了想，不然她生日禮物 ，偷偷準備個香奈兒包送她吧，當作給她的一個驚喜，後續詢問一些資深代購的朋友，朋友說 現在新香奈兒包，確實不太好買，舊的款式有些還更貴，因為有保值。

原PO後來在一間二手精品店，發現有個幾乎全新的香奈兒包，跟女友喜歡的款式超像，也請來做精品代購的朋友幫忙挑選，花了4、5個小時精心挑選，全額現金買下了。

原PO表示，女友收到包包只是拿起來轉一轉、看了看說，「這包怎麼不是新款的？」當場說她不要了。

女友甚至還嗆，「誰包包要拿二手舊款的，很丟臉ㄟ！」逼原PO把包包拿去退。

原PO 感嘆，花大錢買禮物給她 換來這樣的態度，還給我使臉色看「唉，這四年的感情 我該放棄嗎? 真的心很累」萬一拿去退 又很對不起熱心的店家⋯人家還特地挑一個較增值的包款留給他買，這樣的女友「我該不該放生？」

網友對此回應表示，「給會珍惜你送她包的人，不要浪費錢」、「我可以當你的下一任」、「請問你有缺女友嗎？我可以排候補」、「每個男友都花我的錢，我自己是不介意收二手包，但連二手都沒收過」。

但也有網友認為，「送禮最怕送不到心坎裡，這個問題很兩極，收到一個別人精心、用心準備卻不喜歡的禮物，真的.....不知道該怎麼說，會感謝感動對方的心意但同時也會無奈，是高興收下後丟在置物櫃不使用？還是直接表明不喜歡拒收退回呢？也許她的表達態度過於直接不珍惜你的心意似的，但其實她也不想因為不喜歡的東西而浪費錢才會希望你退回，換個角度想想。」

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