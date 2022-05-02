內衣壞了「流出汁」　一片驚呼長知識！小胸妹爆推：瞬間有溝

▲這件內衣讓不少女網友驚呼長知識。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

還沒穿過的內衣就這樣被放到壞了，直接「流出汁」讓原PO心疼不已。貼文掀起一陣討論，不過並不是因為內衣壞掉，而是很多人超意外，居然有「這種胸罩」！話題還釣出其他女網友大推，「很軟很舒服又顯胸大！」「真的有集中、顯胸的感覺。」

一位女網友以「全新的內衣流出汁」為題在Dcard匿名發文，說她幾年前買了一件內衣，至今都沒穿過，整件仍是全新的，近日才心血來潮想說要拿出來找時間穿，結果這一翻馬上心淌血，「What the f……裡面的水袋竟然破掉流汁出來……買來後放在衣櫃，完全沒動過也沒穿過欸！」一想到當初買的價格並不便宜，就讓她又無言又心痛。

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貼文一出，就有人笑呼，「妳新買的可以放到好幾年唷？我都迫不及待剪標開始穿」、「看來原PO是屬於新東西會捨不得用的節儉人。」也有網友提醒，「貼身衣物還是買來趕快穿，不然放了好幾年，只是讓一個好東西變成變質壞掉的東西」、「所以衣服褲子、內衣內褲、鞋子襪子都是要買來就趕快穿，或者需要再去買來穿。」

▲有女網友大推這種內衣穿起來「很顯胸」。（示意圖／Pixabay）

有趣的是，底下不少人紛紛驚呼，「第一次聽過內衣有水袋」、「水袋是幹嘛的」、「我活了21年完全不知道有這種東西」、「阿姨我長姿勢惹（長知識了），水袋？」就有穿過的女網友大推，「真的比胸墊舒服太多」、「真的有集中、顯胸的感覺，我大A小B穿起來像C，覺得很讚歎」、「超厲害！直接把我貧乳擠出溝」

也有人點出缺點，「很好穿，但很貴」、「其實裡面是油（曾經內衣洗的太用力把水袋弄破的路過」、「水袋很軟很舒服又顯胸大！但缺點是比一般內衣更有重量，而且夏天流汗超悶。」

話題還釣出內行人，指出有水襯的內衣不建議放那麼多年再穿，因為水袋的內容物多年後難免變質，至於內容物的話，有細分成水襯、絲綿襯、矽膠空氣襯，「有油油的有些是有添加精油的襯墊。」這種內衣比較麻煩的就是最好手洗，或一定要放內衣專用洗衣袋，但不能烘乾；另外就如同網友說的，夏天穿的話，可能會比較悶熱，在挑選的時候可以仔細考慮材質是否透氣，才能減少悶熱感。