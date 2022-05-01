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60多歲男確診隔天亡「生前胃大量出血」　預立遺囑不插管

▲▼5/1指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲羅一鈞針對1日的死亡個案進行說明。（圖／指揮中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今1日公布47例中重症個案，創下此波疫情以來新高，其中有3人死亡。其中一例60多歲男，確診隔天就身亡，生前有大量胃出血的狀況，在意識清醒時已預立遺囑不插管。

「醫療應變組」副組長羅一鈞在記者會上，針對1日的死亡個案進行說明，60多歲男性為先前公布的中症個案，曾接種1劑疫苗，有消化性潰瘍併胃出血病史，意識不清呼吸困難送醫，住院期間大量胃出血，但因自主預立醫療不插管，雖使用氧氣面罩、瑞德西韋，仍因新冠肺炎併消化道出血過世。

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餘下2名死亡個案中，一人為90多歲男性，有糖尿病、中風病史長期臥床。個案未曾接種過疫苗，因同住家人確診被匡列居隔，衛生單位有提供快篩，但家人未幫忙施作，後因居隔期間在家死亡，由醫師行政相驗採檢確診，死因為新冠肺炎合併心肺衰竭。

另一名60多歲男性曾接種2劑疫苗，有糖尿病、心肌梗塞病史，也有慢性腎衰竭需血液透析。確診後住院出現高血鉀症，雖使用瑞德西韋，仍心臟停止急救無效過世，死因疑似急性心肌梗塞，也有新冠病毒感染。

指揮中心表示，今年1月至今共新增8萬9990例本土個案，其中輕症8萬9736例，輕症率99.72%；中症226人，中症率0.25%、重症28人、重症率0.03%。另有64人解隔。

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