搶明星學校爆「遷戶籍仲介」亂象　內政部要查

▲民進黨立委羅美玲今天踢爆「遷戶籍仲介」亂象。（圖／羅美玲國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為了讓孩子有優質的學習環境，不少家長會費盡心思地要把小孩戶籍遷入明星學校所在學區。民進黨立委羅美玲27日在立法院內政委員會質詢時表示，民間也出現「遷戶籍仲介」的亂象，提供寄放者戶籍、每月收取1000至3000元的報酬，已經違反《戶籍法》的規定；對此，內政部次長陳宗彥表示，若是事實已違法，將與地方政府合作了解、立即處理。

立法院內政委員會今天併案審查《戶籍法》部分條文修正草案。羅美玲質詢時關注，我國的遷徙登記是以居住事實為基礎，以人籍合一為原則，但現在出現嚴重「人在籍不在」的問題，依據內政部戶政司報告，1991年至2015年在籍居住的人口比率由94.6%下降到76.3%；依照主計總處2020年的普查結果，已降至70.1%，約有704萬人戶籍地與現住地不同。

羅美玲表示，大量人口的戶籍地與現住地不同，使政府對區域發展的評估與事實出現落差，從而導致國家政策擬定、公共建設發展的判斷與執行失準。

羅美玲舉例，現在民間出現「遷戶籍仲介」的亂象，部分家長為了把孩子送入明星學校而尋求仲介，在社群網站上公然為之，更有提供寄放戶籍者每月收取報酬，價碼落於每月1000至3000元，已經違反《戶籍法》第76條的規範；她每個新學年都會接到家長陳情，有民眾舉家搬遷定居，等孩子到了入學年齡，卻發現許多住在其它學區的家長，很早就取巧將孩子的戶籍寄放到該學區，佔去了真正定居當地孩子的入學名額。

對此，陳宗彥回應，坦白說他是第一次聽說「遷戶籍仲介」，現在辦理戶籍資料異動很方便，「如果就事實來查證的話，如果是事實，有違反《戶籍法》的規定」，內政部會與地方政府合作了解「遷戶籍仲介」的亂象，「我們會立即處理」。

根據《戶籍法》第76條規定，申請人故意為不實之申請或有關機關、學校、團體、公司、人民故意提供各級主管機關及戶政事務所不實之資料者，處新台幣3000元以上、9000元以下罰鍰。