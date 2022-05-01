鹹酥雞點蔬菜吃起來較健康？營養師揭「殘酷真相」：這是陷阱

▲許多人點鹹酥雞時會搭配蔬菜，以降低罪惡感。（示意圖／記者許力方攝）



記者柯振中／綜合報導

鹹酥雞是許多人喜愛的美食，有時候吃得太罪惡，可能還會點些蔬菜來均衡一下。不過，營養師高敏敏表示，其實蔬菜是炸物的陷阱之一，經過油炸後，不但營養全流失，熱量會直接變成5倍，可能想要健康不成，反而吃進滿嘴熱量。

高敏敏在臉書上分享，曾經有人詢問，若是炸雞排熱量太高，能否改吃炸魷魚、炸蔬菜等食品，但其實魷魚炸完以後，熱量會直接飆高3倍，蔬菜炸完更誇張，直接翻了5倍。

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高敏敏說，先撇開熱量不談，食物經過高溫油炸，會破壞其中的營養素，若是高蛋白食物，炸完以後礦物質、維生素都會流失，如果選擇澱粉類食物，本來熱量就不低，加上容易吸油，因此炸完熱量將直線上升。

▲高敏敏表示，蔬菜油炸後，熱量會翻5倍。（示意圖／記者陳俊宏攝）



此外，高敏敏還說，其實蔬菜就是「炸物陷阱」之一，因為含水量高，經過油炸後，油脂取代了裡面的水分，本來可能只有20多卡的蔬菜，經過瞬間吸油，熱量會直接翻5倍。

因此，高敏敏建議，炸物偶爾吃就好了，吃的時候也可以選擇去皮，或用廚房紙巾按壓食物表面，減少油脂攝取，口感同樣美味，而吃鹹酥雞、甜不辣時，也建議單吃就好，盡量不要添加九層塔，因為九層塔超容易吸油，會吃進更多不必要的油脂，吃的時候也盡量選擇原味，避免攝取過多鈉。

高敏敏說，等到吃完以後，也要補充蔬果來攝取膳食纖維、維生素C，豐富的鉀離子可以幫忙排出多餘的納，以及記得多喝水幫助代謝。

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