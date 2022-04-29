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「台味大雞排」驚現日本好市多　網見品名卻歪樓喊：好害羞

網友分享，日本的好市多推出了新產品「台灣大雞排」。（翻攝自推特@ginginAlter）

▲網友分享，日本的好市多推出了新產品「台灣大雞排」。（翻攝自推特@ginginAlter）

圖文／鏡週刊

雞排和珍奶是台灣人的國民美食，前幾年珍奶風潮吹到了日本，引起許多迴響。近日在日本的美式連鎖賣場好市多COSTCO則是推出了以台灣為名的炸雞排，吸引不少消費者。不過有網友分享現場照片後，看到日文翻譯卻讓台灣人覺得「好害羞」。

有網友在推特分享，日本好市多的生鮮熟食區推出了新商品，品名就叫做「台灣大雞排」。而從照片中可以看到，此商品的日文品名為「台湾大ジーパイ」（TAIWAN DA JI PAI），並在介紹寫道，「比臉還大的大炸雞『ダージーパイ』上市了！」建議消費者買回去後用烤箱加熱至酥脆即可享用。

事實上，「台湾大ジーパイ」的讀音，就和中文普通話的「台灣大雞排」一模一樣，因為日文對於外來語通常習慣直接採用片假名拼出原語言的念法，而雞排標榜來自台灣，故直接用台灣所稱的「雞排」音譯為「ジーパイ」，而非用日文的炸雞「唐揚雞」來代稱。

然而，同時熟悉日文和中文的網友看了這個翻譯紛紛留言表示，「唸起來好害羞」、「我唸完整個噴笑」、「不好意思把パ一眼看成バ了」，因為在沒有漢字的情況下，「ジーパイ」讀起來實在很像女性性器「膣屄」的台語，也被衍生出形容人機車、難搞之意。

有人好奇假如日本人知道這個翻譯在台灣唸出來會被笑，不知做何感想？其他人則回道，「還好啦，台灣到處金玉堂也是讓日本人很害羞」。也有人關注比較「實際」的問題，擔心日本賣場做的會不好吃，恐怕砸了台灣雞排的招牌。根據該網友提供的照片顯示，日本好市多販售的台灣大雞排每100公克含稅166日元（約新台幣38元），每盒售價約1,700至1,800日元不等，能在日本吃到台灣味也讓不少人躍躍欲試。




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