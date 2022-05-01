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台鐵工會再喊端午不排除不開車！　王國材嘆「不希望再發生了」

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

台鐵工會今（1日）集體休假不加班，台鐵表定列車全停駛，工會今更喊出不排除端午節也不開車，交通部長王國材晚間回應，還是希望針對問題討論，端午節不希望再發生了，這樣只是繼續傷害忠誠顧客，工會想要台鐵好，但這件事對台鐵是不好的。

王國材今整天在台鐵東部幹線視察，晚間回到北車召開記會，針對工會不排除端午也不上班表示，如果要談「溝通跟共識」，現在有工會版本，具體可以跟交委會通過的版本來對照，自己認為差距很小了，「不能含糊的說沒溝通」。

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▲▼交通部長王國材。（圖／記者許展溢攝）

▲王國材希望端午節別再發生51不開車的情況了。（圖／記者許展溢攝）

王國材強調，從現在開始到朝野協商會盡全力針對問題討論，不希望端午再發生了，繼續傷害忠誠顧客，工會也想要對台鐵好，但這件是對台鐵是不好的。

另外，王國材說，從南橫下來後幾乎沒睡覺，就是很擔心今天的狀況，不知道有多少旅客會來，也不知道宣傳效果跟應變計畫落實的如何，但到花蓮後就放心了，沿路上看到台鐵留守的同仁都在現場協助，跟公路總局和高鐵合作的非常完整，今整個運量跟原本預測差很多，也許和事先預告及疫情都有影響，「這次算是過關」，但後續還要開很多檢討會議並加強、精進。

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