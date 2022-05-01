五一台鐵不加班　台南客運替代服務1903人次

▲台南市府、公路總局合作開行2條「類火車」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市因應台鐵五一勞動節不加班，為確保市民行的權益，規劃3條替代客運路線，包括和公路總局合作開行「後壁—善化」、「善化—台南」2條「類火車」，以及由高鐵公司接駁「台南—沙崙」等路線，統計至晚上6時服務1903人次。

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副市長戴謙1日上午視察交通監控和替代運輸狀況，除指示緊盯各項運作順暢外，並勉勵現場工作人員辛勞。台南市交通局長王銘德表示，黃偉哲市長再三強調，台鐵雖宣稱依法不加班，但仍必須確保民眾行的權益，交通局亦於數週前便積極向中央提案爭取規劃類火車等替代運輸，1日上午6時起，由後壁、善化、台南雙向對開順利發出第1班車，已有零星乘客搭乘，高鐵接駁路線也順利開始服務。

交通局表示，各路線替代接駁運作良好，將持續服務至深夜，至中午12時的期間，後壁-善化89人次、善化-台南213人次、沙崙線461，共763人次，各站接駁情形正常，無明顯候車人潮。

台南市副市長戴謙於上午抵達智慧交通中心視察，特別指示因適逢四技二專統測，除主要幹道外，應重點監控各考場週邊交通狀況。

副市長戴謙隨後轉往台南火車站前替代接駁乘車處，對於交通局在候車處增設遮陽帳篷、監理站提供9人座公務車協助長者、及台鐵局增設移動式驗票機等各種貼心措施予以肯定，期勉將民眾不便降到最低。

副市長戴謙也至台南高鐵站視察沙崙線替代接駁情形，同時感謝高鐵公司全力支援台鐵沙崙線的接駁任務，勉勵現場工作人員辛勞，並提醒各線接駁車均需做好防疫工作，乘客和司機全程配戴口罩，並加強車內清消。

局長王銘德指出，為了加強服務乘客減少不便，交通局聯手公路總局，在台南市境內各火車站都派駐工作人員，提供民眾必要轉乘資訊引導搭乘，嘉義監理所在沒人駐守的火車站也派專人引導。

同時預期許多民眾改為自行開車，道路車流增加，市府也在大台南智慧交通中心成立應變小組，隨時監控緊盯路況，此外，大台南公車行經國道或連接各高鐵站的長途路線也有增班，包括黃9、橘9、橘9-1、橘13、橘14等，另H31、H62採機動加班，全力滿足市民朋友因台鐵休假停駛的接駁需求。

交通局統計至上6時運量：後壁-善化150人次；善化-台南448人次；沙崙線1305人次，共服務1903人次。