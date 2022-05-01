51「僅11位司機員上班」台鐵道歉曝缺失　王國材：這次算過關了

記者許展溢／台北報導

台鐵工會今（1日）集體休假不加班，台鐵表定列車全停駛，交通部協調後有18班區間車能載運，更出動「類火車」協助旅客搭乘，部長王國材今到東部幹線視察，晚上回到台北和台鐵局一起召開記者會，局長杜微先是向社會大眾致歉，說明此次有11位司機員願意執勤。王國材則安心表示，整天下來算是過關了。

▲台鐵工會發起51不開車，最後僅18班臨時區間車載運。（圖／記者李毓康攝）

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杜微表示，台鐵工會發動休假事情造成台鐵在疏運服務上缺失，要代表台鐵局向社會大眾致歉，而今應變計畫實際出勤人力，比原先要出來的人約5成，司機員部分僅11位出來，人力安排上沒辦法開太多，臨時機動加開18班列車，全如數開出，統計到晚上6點30分，已開16列，後面還有2列也會如期，目前疏運5974人。

公路總局局長陳文瑞說，全台國道客運、公路客運個各疏運4萬人，計8萬，其中，12條類火車路線，截至6點30分開行495班次，疏運3286人，以台北到花蓮為例，這條路線開了138班、疏運1024人。

▲王國材表示，今天應變計畫算是過關了。（圖／記者許展溢攝）



王國材說，從南橫下來後幾乎沒睡覺，就是很擔心今天的狀況，不知道有多少旅客會來，也不知道宣傳效果跟應變計畫落實會如何，但到花蓮後就放心了，沿路上看到台鐵留守的同仁都在現場協助，跟公路總局和高鐵合作的非常完整。

王國材接著提到，今整個運量跟原本預測差很多，也許和事先預告及疫情都有影響，「這次算是過關」，也開很多檢討會議且必須要加強，並強調類火車在國外已是實施行多年的計畫，是用在一些災害，不是只有用在罷工，後續會再請台鐵做精進。

王國材認為，今天過關，不代表公路可以取代鐵路，由於環島鐵路其實非常難取代，關鍵在速度等因素，希望公司化後精進機組設施等，「台鐵太重要了」，期待交通部公司化過程中，不管哪個環節都要繼續提升台鐵水準，這次整個應變計畫雖啟動，但不代表就要用這種方式跟工會做抗衡，身為交通部長，必須為疏運負責，才啟動這次應變計畫。

王國材說，期待的是理性討論公司化，假如不能理性討論只是說撤回，但現在交委會都審查完 ，工會有自己版本、政院也有，有任何問題應做討論，而不是說沒有溝通就要退回，公司化意義就是安全，重點是太魯閣事件後讓他感覺到一個組織沒辦法變革，很多服務和安全等都無法落實。