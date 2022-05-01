離譜畫面曝！闖紅燈站斑馬線滑手機　被提醒竟噴出「4聲字」

記者楊淑媛／桃園報導

走路滑手機讓自己曝露在危險中卻不知！桃園市龜山區一重要路口，日前有一名男子，邊滑手機、邊過馬路，因闖紅燈被汽車駕駛提醒後，反回罵對方，駕駛一氣之下將影片PO網，網友熱議留言「真的不要命」、「站在斑馬線上等於無敵嗎」，也有人鼓勵原PO報警，不論是罵人或疑似碰瓷，都能自保。

▲男子走路滑手機闖紅燈，駕駛提醒反被回罵。（圖／翻攝WOWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

有網友投稿行車影像至「WOWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，畫面中汽車在4月26日行經龜山區文青路一處路口，綠燈時前方卻有一名男子低頭看手機、站在斑馬線上，一動也不動；駕駛按喇叭後搖下車窗出聲「綠燈欸」？反被男子回罵「靠」！

對此，龜山警分局1日表示，有關行人站立行人穿越道滑手機，影響交通，可依道路交通管理處罰條例第78條第1項4款處罰，未遵守交通號誌任意穿越車道，則可依第1項1款處罰，各可處300元罰鍰。

然針對上述情事，龜山警方目前沒有接獲民眾報案，若經報案且事證明確，便會依法舉發，呼籲民眾遵守交通規則，邊走路邊在馬路上滑手機，或有任意穿越車道等危險行為，除了讓自己暴露在危險環境中，也會影響交通安全及順暢。