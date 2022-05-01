一天只發18列加班車「竟還誤點3分鐘」　旅客傻眼：台鐵日常

▲台鐵臨時加開的1144次區間車竟誤點3分鐘。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／台北報導

台灣鐵路工會發動會員在今（1日）集體休假不加班，獲得大多數駕駛響應，台鐵表定列車全部停駛一天，僅加開18班區間車。但上午從新竹開往基隆的1144次區間車，停靠台北車站時竟誤點3分鐘，讓旅客傻眼：「車次這麼少還能誤點，真的是台鐵日常！」

台鐵官網公告今日臨時班表，由於出勤司機員人數極少，今日僅開行18班區間（快）車，路線包括花蓮－樹林（往返）、花蓮－台東（往返）、彰化－台東（往返）、嘉義－彰化、北湖－彰化（往返）、潮州－嘉義（往返，共4班）、新竹－基隆（往返）、基隆－北湖（往返）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中今天臨時加開的1144班次區間車是由新竹發車開往基隆，上午有10多名旅客在台北車站等候搭乘此列車，但原本表定9點04分停靠台北站，竟誤點3分鐘才到，讓旅客看傻眼。

台鐵表示，旅客購買之乘車票日期於111年4月30日至5月2日期間者，一年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票(含去回程車票)，免收取退票手續費。先前已辦理退票並扣收手續費者，得憑退票證明到各站售票窗口辦理退還手續費；於網路退票取消付款者，將於售票系統批次辦理退還手續費。