小孩確診「併發嚴重哮吼」插管　醫提醒出現4症狀快送醫

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情爆發，輔大醫院兒童急診科主任王聖儒提醒，如果居家照護時，發現小朋友出現4種症況，包括聲音沙啞、咳嗽像狗吠等，請儘速就醫，以免延誤造成呼吸衰竭！

王聖儒在「守護兒童急診的小白醫師 - Dr.王聖儒」臉書提到，他4/26單班看了61個小朋友，其中一半後來都確診；這兩天，有兩個小朋友確診後併發嚴重哮吼症（病毒感染後喉頭水腫引起的症狀），兩位都是5歲以下，一人插管轉院、一人差點插管。

▼王聖儒提醒，小朋友出現4種症況快送醫。（示意圖／記者姜國輝攝）

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王聖儒說，國外也有類似的研究發現，Omicron病毒株引發嚴重哮吼症比例偏高的現象，值得家長注意，如果居家照護時發現小朋友出現：

1、聲音沙啞。

2、咳嗽像狗吠。

3、吸氣時出現喘鳴（stridor )：像脖子被掐住拼命吸氣的聲音。

4、嚴重時可能會出現鼻翼煽動、胸骨上或肋間凹陷、嘴唇發紺等症狀。

王聖儒提醒，請家長儘速帶小朋友就醫，以免延誤造成呼吸衰竭！

兒科急診醫師吳昌騰近日也在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提醒，根據美國的臨床病例觀察，嬰幼兒一旦感染Omicron，患哮吼的風險就比較高，原因在於他們的氣道較小且相對易塌陷，一旦病情變化，容易發生呼吸道阻塞，大家一定要注意。

吳昌騰指出，另外，由於嬰幼兒免疫系統不成熟，與年齡較大的兒童相比，1歲以下的嬰兒患Covid-19重症的風險可能更高，當社區感染嚴重，如何保護您的嬰幼兒免受Omicron感染？以下的提醒：

1、嬰幼兒的照顧者，應該要完全接種3劑疫苗。

2、在照顧嬰幼兒時，建議佩戴口罩，並且要經常洗手。

3、如果父母親或照顧者出現咳嗽、喉嚨痛、身體痠痛、發燒和疲倦等症狀，必須與嬰幼兒保持安全距離。

4、疫情期間，請不要帶嬰幼兒去人多的地方或任何社交聚會。

5、當嬰幼兒出現發燒、咳嗽和嘔吐的任何症狀，照顧者都不應忽視，請不要自行服藥，必須帶嬰幼兒就醫。