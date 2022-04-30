髮廊員工遭經理賞「泡沬巴掌」　警這句話讓他崩潰！分局最新回應

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局獲報，28日下午6時許，復興南路2段一家髮廊，1名員工正在替客人洗頭，按摩頭部時突然遭經理持沾有洗髮精的手，飛天呼來一巴掌，整臉以及眼睛瞬間沾到洗髮精泡沫，員警到場竟表示「現在時代不同，年輕人不耐操、不耐磨」，讓員工相當不滿。

警方調查，20歲的蔡姓員工在大安區復興南路2段上的一家髮廊工作，28日下午6時許，蔡男正在替1名客人洗頭髮時，50歲的陳姓經理卻突然跑到蔡的身後，並且用沾有洗髮精的手，朝蔡男的臉上猛揮，造成蔡的右臉頰整臉都是泡沫，現場立刻通知警方到場處理，事後也前往驗傷。

▲經理認為員工上班偷懶，竟持抹有洗髮精的手，朝員工臉上招呼。（圖／翻攝《爆料公社》）

警方當時到場了解，當時陳姓經理認為蔡姓員工幫客人清潔頭髮，在頭部按摩時偷懶睡覺，所以才會做出脫序行為，事後警方依照規定開立報案證明，蔡姓員工正考慮是否提告時，經理與現場處理警員聊起來，且談到「現在時代不同，年輕人不耐操、不耐磨」，讓蔡姓員工相當不滿。

蔡姓員工當下不爽表示，「這個不是耐操、耐磨，你們到底在說甚麼啊？」蔡認為警員在袒護陳姓經理，警員當下解釋「對待你們的方式要不一樣」，蔡姓員工反問，「所以以前方式是可以往人家臉上打下去的？」警員認為蔡誤解意思，蔡則是告知警方，並沒有要提告。



▲員工被經理呼巴掌報警處理，警方還說「時代不同，年輕能不耐操」，員工當場傻眼。（圖／翻攝《爆料公社》）

警方在29日晚上11時許主動與蔡姓男子連繫，告知現場處理請員處理方式有瑕疵，所以也請蔡男在30日凌晨1時許，前往臥龍街派出所對陳姓經理提出傷害告訴，目前全案偵辦中；另外，對於警員處理案件失言，大安分局督察組也將追究員警疏失部分。

蔡姓男子事後將影片貼上《爆料公社》，有網友則回應「動手就是不對了」、「讓警察紅、讓店家紅，太誇張了」，還有人準備揪團出發「有沒有客人去找陳經理用個頭髮，看他表現好不好」。